США змінять стратегію національної безпеки через війну в Україні

Акцент зміститься на Європу

США вносять зміни в нову версію стратегії національної безпеки, що готується, через вторгнення РФ в Україну. Про це пише Bloomberg.

Спочатку акцент робився на безпеку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, тепер же значну увагу буде приділено Європі.

Нагадаємо, днями президент Джо Байден оголосив, що офіційний представник Пентагону Джон Кірбі займе нову посаду в Білому домі. Він стане координатором Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій.

«Кірбі буде координувати міжвідомчі зусилля з роз'яснення політики Сполучених Штатів і буде виступати старшим представником адміністрації з пов'язаних з цим питань», – йдеться в заяві Білого дому.

Раніше повідомлялося, що Пентагон вважає Росію «гострою загрозою» для національної безпеки Сполучених Штатів. Про це йдеться у секретній стратегії національної оборони США, яка була передана до Конгресу.

У документі детально описується «багатогранна» загроза з боку КНР, а також «гостра загроза» з боку Росії.

Стратегія була підготовлена з огляду на ядерну політику й протиракетну оборону.

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