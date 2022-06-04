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    У світі

    США змінять стратегію національної безпеки через війну в Україні

    Нова версія стратегії наразі розробляється - США змінять стратегію національної безпеки через війну в Україні

    Нова версія стратегії наразі розробляється

    фото: Invonto

    Акцент зміститься на Європу

    США вносять зміни в нову версію стратегії національної безпеки, що готується, через вторгнення РФ в Україну. Про це пише Bloomberg.

    Спочатку акцент робився на безпеку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, тепер же значну увагу буде приділено Європі.

    Нагадаємо, днями президент Джо Байден оголосив, що офіційний представник Пентагону Джон Кірбі займе нову посаду в Білому домі. Він стане координатором Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій.

    «Кірбі буде координувати міжвідомчі зусилля з роз'яснення політики Сполучених Штатів і буде виступати старшим представником адміністрації з пов'язаних з цим питань», – йдеться в заяві Білого дому.

    Раніше повідомлялося, що Пентагон вважає Росію «гострою загрозою» для національної безпеки Сполучених Штатів. Про це йдеться у секретній стратегії національної оборони США, яка була передана до Конгресу.

    У документі детально описується «багатогранна» загроза з боку КНР, а також «гостра загроза» з боку Росії.

    Стратегія була підготовлена з огляду на ядерну політику й протиракетну оборону.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна окупація #stoprussia
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    США змінять стратегію національної безпеки через війну в Україні