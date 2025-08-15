Головна Світ Політика
Чи залишаться військові США у Польщі: посольство дало відповідь

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Чи залишаться військові США у Польщі: посольство дало відповідь
США не залишать Польщу
фото: Agencja Wyborcza.pl

Посольство заявило, що США прихильні до виконання союзницьких зобов'язань

США не мають наміру залишати Польщу, тому збережуть свій військовий контингент у країні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву посольства Вашингтона у Варшаві, передає «Інтерфакс-Україна».

«Військове співробітництво є ключовим елементом польсько-американських відносин, і тривала присутність американських військ у Польщі демонструє нашу прихильність до виконання союзницьких зобов'язань», – розповіли у диппредставництві.

Нагадаємо, у Польщі з’явився новий президент, яким став Кароль Навроцький. Під час прийняття присяги, він оголосив про початок роботи над новою конституцією, яка має бути прийнята у 2030 році. За його словами, громадяни потребують чітких, прозорих принципів співпраці між політиками, а також забезпечення інтересів суверенітету.

Також новий президент Польщі пообіцяв, що його армія стане провідною силою НАТО в Євросоюзі. За його словами, Польща повинна мати «найсильнішу армію Північноатлантичного альянсу в Європі», але це буде складним процесом.

Тим часом президент США Дональд Трамп напередодні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці наголосив, що йому не пропонували скорочувати сили НАТО у Європі. На його думку, Україна та РФ можуть укласти мир.

Він також розглядає п'ятничний саміт із Путіним на Алясці як підготовку до наступної зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, він думав, що закінчення війни в Україні буде найлегшим, а виявилося найскладнішим.

Теги: Польща США НАТО НАТО новости

