Китай готується до війни за Тайвань з урахуванням провалів РФ

Китай скоригував підходи до використання БпЛА та супутникового зв'язку

Пекін проводить масштабну ревізію своєї військової доктрини, аналізуючи помилки Росії у війні проти України. Згідно зі звітом Пентагону, на який посилається Defense Express, КНР відмовилася від концепції короткострокових операцій на користь стратегії «тотальної війни», що передбачає повну мобілізацію ресурсів та пряме зіткнення зі США, передає «Главком».

Пекін прагне виграти війну в межах конвенційного конфлікту. Для цього ставка робиться на високоточні удари великої дальності, морські блокади та масштабну економічну війну, щоб змусити противника капітулювати без застосування ядерної зброї.

На відміну від РФ, Китай впроваджує концепцію мережево-центричної війни. Вона передбачає створення єдиної інформаційної мережі для миттєвої координації розвідки та командування, а також використання Штучного Інтелекту (ШІ) та Big Data для аналізу вразливостей ворога.

КНР суттєво скоригувала підходи до використання БпЛА та супутникового зв'язку. Особлива увага приділяється інформаційній війні та здатності країни блискавично перейти на воєнний стан.

Пекін вважає розпорошеність і постійну зміну цілей Кремля критичною помилкою. Китайська стратегія передбачає суворо обмежені та зрозумілі політичні завдання, що має гарантувати їх успішне виконання.

Китайські військові вже активно використовують ШІ для моделювання сценаріїв вторгнення, намагаючись створити систему, яка дозволить діяти швидше та ефективніше за західні демократії у разі початку активної фази конфлікту.

Як повідомлялося, Пекін оголосив про введення санкцій проти 20 оборонних корпорацій та 10 посадових осіб США. Такі заходи стали відповіддю на нещодавню угоду Вашингтона з Тайбеєм про продаж озброєння на суму $11,1 млрд , що є найбільшою поставкою в історії відносин США та Тайваню.

Під обмеження потрапили великі гравці американського оборонного сектору, зокрема філія Boeing у Сент-Луїсі, Northrop Grumman Systems Corporation та L3Harris Maritime Services. Також у списку опинився засновник Anduril Industries та низка топменеджерів збройових компаній. Санкції передбачають повне заморожування активів цих осіб та організацій у Китаї, заборону на будь-яку співпрацю з ними, а фізичним особам додатково закрито в’їзд до країни.

Нагадаємо, США схвалили продаж озброєнь Тайваню на $11,1 млрд. Це найбільший пакет військової допомоги для острова за всю історію.

Оголошення про продаж зброї Тайваню стало другим за час нинішньої адміністрації президента США Дональда Трампа та з’явилося на тлі посилення військового й дипломатичного тиску з боку Китаю.

До слова, Міністерство оборони Китаю офіційно висловило протест Сполученим Штатам Америки. Причиною стала нещодавно схвалена Вашингтоном угода про продаж американської зброї Тайваню.