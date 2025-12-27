Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
«Главком» зібрав головні події ночі проти 27 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин
Президент США Дональд Трамп заявив, що вірить у підписання мирної угоди між Україною та РФ та зазначив, що у Зеленського нічого не вийде, поки він не схвалить, Росія атакувала Україну ракетами та «шахедами».
Трамп вірить у мир між Україною та РФ
Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів із Володимиром Зеленським, які мають відбутися цієї неділі у Мар-а-Лаго. В інтерв’ю New York Post американський лідер заявив, що бачить хороші шанси на досягнення домовленості про припинення війни.
За словами Трампа, і Україна, і Росія наразі виявляють зацікавленість у врегулюванні конфлікту, хоча їхні підходи суттєво відрізняються. Президент США зауважив, що головною проблемою залишається розсинхронізація сторін: «Кожного разу, коли одна сторона готова, інша – ні».
Трамп прокоментував мирний план
Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico заявив про намір стати ключовим посередником у переговорах між Україною та Росією. Ця заява пролунала напередодні недільної зустрічі з Володимиром Зеленським у Флориді, де український президент планує представити оновлений мирний план із 20 пунктів.
Пропозиції Зеленського, зокрема, включають створення демілітаризованої зони та обговорення американських гарантій безпеки. Також на порядку денному – питання контролю над Донбасом та управління Запорізькою АЕС. Проте Трамп досить скептично відреагував на ініціативу Києва, підкресливши свою вирішальну роль у процесі: «У нього нічого не вийде, поки я це не схвалю. Подивимося, що він запропонував».
Атака на Київ
У ніч на 27 грудня російські терорсти атакують Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія вибухів.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО:
«Вибухи у столиці Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!»
Станом на 05:50 над столицею кружляють безпілотники. Атака на Київ та область продовжується.
У Києві стався вибух в автобусі
У Подільському районі Києва стався вибух у пасажирському автобусі. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Правоохоронці повідомили, що зʼясовують обставини вибуху автобуса. Транспортний засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того, як водій розпочав рух – стався вибух.
У Японії сталася різанина
У японському місті Місіма на заводі компанії Yokohama Rubber Co стався масштабний напад. 38-річний чоловік, озброєний ножем для виживання, поранив людей, після чого був затриманий поліцією за підозрою в замаху на вбивство.
Вісім осіб отримали ножові поранення, п’ятеро з них перебувають у важкому стані. Ще семеро працівників постраждали від відбілювача, який зловмисник кидав у людей під час нападу.
Коментарі — 0