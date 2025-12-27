Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 27 грудня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Трамп вірить у мир між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів із Володимиром Зеленським, які мають відбутися цієї неділі у Мар-а-Лаго. В інтерв’ю New York Post американський лідер заявив, що бачить хороші шанси на досягнення домовленості про припинення війни.

За словами Трампа, і Україна, і Росія наразі виявляють зацікавленість у врегулюванні конфлікту, хоча їхні підходи суттєво відрізняються. Президент США зауважив, що головною проблемою залишається розсинхронізація сторін: «Кожного разу, коли одна сторона готова, інша – ні».

Трамп прокоментував мирний план

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico заявив про намір стати ключовим посередником у переговорах між Україною та Росією. Ця заява пролунала напередодні недільної зустрічі з Володимиром Зеленським у Флориді, де український президент планує представити оновлений мирний план із 20 пунктів.

Пропозиції Зеленського, зокрема, включають створення демілітаризованої зони та обговорення американських гарантій безпеки. Також на порядку денному – питання контролю над Донбасом та управління Запорізькою АЕС. Проте Трамп досить скептично відреагував на ініціативу Києва, підкресливши свою вирішальну роль у процесі: «У нього нічого не вийде, поки я це не схвалю. Подивимося, що він запропонував».

Атака на Київ

У ніч на 27 грудня російські терорсти атакують Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО:

«Вибухи у столиці Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!»

Станом на 05:50 над столицею кружляють безпілотники. Атака на Київ та область продовжується.

У Києві стався вибух в автобусі

У Подільському районі Києва стався вибух у пасажирському автобусі. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці повідомили, що зʼясовують обставини вибуху автобуса. Транспортний засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того, як водій розпочав рух – стався вибух.

У Японії сталася різанина

У японському місті Місіма на заводі компанії Yokohama Rubber Co стався масштабний напад. 38-річний чоловік, озброєний ножем для виживання, поранив людей, після чого був затриманий поліцією за підозрою в замаху на вбивство.

Вісім осіб отримали ножові поранення, п’ятеро з них перебувають у важкому стані. Ще семеро працівників постраждали від відбілювача, який зловмисник кидав у людей під час нападу.