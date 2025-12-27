Головна Світ Політика
Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу суттєво впав

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

Виборці розчаровані, що Трамп не виконав обіцянки щодо миттєвого зниження цін

Рівень підтримки президента США Дональда Трампа серед робітничого класу зафіксував стрімке падіння. Згідно з останнім опитуванням YouGov/Economist, проведеним наприкінці грудня 2025 року, лише 31% американців цієї категорії схвалюють діяльність очільника Білого дому, повідомляє «Главком» із посиланням на Newsweek.

Серед осіб із річним доходом до 50 000 доларів чистий рейтинг Трампа впав до «мінус» 34 пунктів (у листопаді цей показник становив -28).

Близько 65% представників робітничого класу не задоволені політикою президента. Лише 29% опитаних вважають, що США рухаються у правильному напрямку.

Головною причиною розчарування виборців є невиконання передвиборчих обіцянок щодо миттєвого зниження цін. Попри заяви Трампа про стабілізацію економіки, країна продовжує потерпати від високої інфляції та сповільнення ринку праці.

Аналітики застерігають, що індекс споживчих очікувань тримається нижче критичної межі вже 11 місяців поспіль, що є класичним передвісником рецесії. Таке падіння довіри вже почали використовувати демократи для посилення своїх позицій у майбутніх виборчих кампаніях.

Як відомо, президент США Дональд Трамп наприкінці першого року президентства втрачає вплив не лише серед американців, а й у рідній Республіканській партії. 

Зазначається, що коли Трамп повернувся до влади, він і його команда видали понад 140 указів, при цьому президент США приборкав Конгрес, розформував значну частину федеральної бюрократії і підкорив собі впливові інституції.

Нагадаємо, що раніше рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа та його руху MAGA знизився, згідно з результатами опитування NBC News. Підтримка Трампа зменшилася на 3% з квітня 2025 року, що призвело до того, що лише 42% американців схвалюють його діяльність на посаді президента.

