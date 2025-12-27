Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: ФБР закриває свою легендарну штаб-квартиру у Вашингтоні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: ФБР закриває свою легендарну штаб-квартиру у Вашингтоні
Будівля ФБР імені Дж. Едгара Гувера у Вашингтоні
фото: Вікіпедія

Штаб-квартира у Вашингтоні вважається технічно застарілою, занедбаною та занадто тісною для сучасних потреб агентства

Директор ФБР Кеш Патель офіційно оголосив про закриття історичної штаб-квартири відомства –будівлі імені Едгара Гувера. Як повідомляє Bloomberg, увесь персонал бюро буде переведено до тимчасового офісу, який раніше використовувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), передає «Главком».

Побудована у 1975 році, будівля Гувера вже давно вважається технічно застарілою, занедбаною та занадто тісною для сучасних потреб агентства. За словами Пателя, цей крок дозволить заощадити кошти платників податків і забезпечити співробітників сучасним та безпечним об’єктом. Попри величезну площу (понад 260 тис. кв. м) та наявність усередині специфічної інфраструктури – від моргу до власної СТО – об’єкт вимагав негайного заміщення.

Питання про те, де саме розгорнеться нова штаб-квартира, залишається предметом гострих суперечок. Переїзд до колишнього офісу USAID дозволяє зберегти близькість до Білого дому та Міністерства юстиції. Раніше Конгрес уже виділив фінансування на будівництво нового центру в передмісті Грінбелт (Меріленд). Влада штату вже подала судовий позов, намагаючись не допустити скасування цього плану, оскільки вважає свій проєкт найбільш економічно вигідним та логістично зручним.

Наразі остаточне місце для постійної штаб-квартири ФБР досі не визначено, що лише поглиблює багаторічну дискусію навколо переїзду головного розслідувального органу США.

Як повідомлялося, в американському місті Біллінгс, штат Монтана, спалення двох фунтів метамфетаміну, конфіскованого ФБР, призвело до госпіталізації кількох працівників притулку для тварин. Дим від наркотиків, спалених у печі, затягнуло назад у будівлю через негативний тиск. 

За інформацією міської влади, для виведення диму мав працювати вентилятор, але він був недоступний. Піч, де зазвичай спалюють туші тварин, іноді використовують правоохоронні органи для утилізації конфіскованих речовин. У результаті інциденту евакуювали 14 співробітників некомерційного притулку Yellowstone Valley Animal Shelter, а також 75 собак і котів.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США перебуває у вкрай непростій ситуації. Як пише Politico, керівництво відомства серйозно побоюється масових звільнень співробітників, запідозрених у нелояльності колишньому президентові Дональду Трампу. Приводом для цього стало рішення Міністерства юстиції ретельно вивчити роль агентів ФБР у розслідуванні скандального штурму Капітолію 6 січня 2021 року.

Теги: США ФБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США вводять «карантин» для венесуельської нафти
США закручують нафтовий кран Венесуелі
25 грудня, 12:34
Джей Ді Венс сказав про досягнення суттєвого прогресу в переговорах між США та Росією щодо України.
Віцепрезидент США заявив про прорив на переговорах щодо України
22 грудня, 12:59
Лукашенко заявив, що венесуельський президент Ніколас Мадуро може приїхати до Білорусі, якщо вирішить залишити посаду
Лукашенко запропонував Мадуро переїхати до Білорусі на тлі тиску США
16 грудня, 03:34
Сан-Франциско подав до суду на Coca-Cola
«Криза охорони здоров’я»: Сан-Франциско пішов судом на Coca-Cola, Mars та інших гігантів
5 грудня, 17:33
У звіті відомства зазначається, що очільник Пентагону не повинен був використовувати Signal
Скандал із секретною перепискою в Signal. Пентагон підтвердив провину Гегсета
4 грудня, 07:05
Поліція продовжує розслідування, мотиви нападника поки що не розголошуються
Стрілянина на дитячому святі у США: серед загиблих троє дітей
1 грудня, 02:31
У Флориді завершились мирні перемовини
Мирні перемовини у США. Сторони обговорили найделікатніші питання – CNN
30 листопада, 22:31
Китай починає «віджимати» спірний атол і скелі поруч під загальною назвою «млин Скарборо»
Китай побудує «авіаносець на суші»: новий виклик для США
30 листопада, 17:02
Як Венесуела може змінити хід війни в Україні
Удар по Венесуелі як сигнал Путіну: що задумав Трамп?
29 листопада, 20:39

Політика

Bloomberg: ФБР закриває свою легендарну штаб-квартиру у Вашингтоні
Bloomberg: ФБР закриває свою легендарну штаб-квартиру у Вашингтоні
Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Атака на Україну, заяви Трампа про війну: головне за ніч
Трамп заявив, що вірить у підписання мирної угоди між Україною та РФ
Трамп заявив, що вірить у підписання мирної угоди між Україною та РФ
Як змінилися позиції України перед зустріччю Зеленського з Трампом: аналіз The Telegraph
Як змінилися позиції України перед зустріччю Зеленського з Трампом: аналіз The Telegraph
Китай запровадив санкції проти США через постачання зброї Тайваню
Китай запровадив санкції проти США через постачання зброї Тайваню
США відмовилися відновлювати авіасполучення з РФ до завершення війни в Україні
США відмовилися відновлювати авіасполучення з РФ до завершення війни в Україні

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua