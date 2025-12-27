Bloomberg: ФБР закриває свою легендарну штаб-квартиру у Вашингтоні

Штаб-квартира у Вашингтоні вважається технічно застарілою, занедбаною та занадто тісною для сучасних потреб агентства

Директор ФБР Кеш Патель офіційно оголосив про закриття історичної штаб-квартири відомства –будівлі імені Едгара Гувера. Як повідомляє Bloomberg, увесь персонал бюро буде переведено до тимчасового офісу, який раніше використовувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), передає «Главком».

Побудована у 1975 році, будівля Гувера вже давно вважається технічно застарілою, занедбаною та занадто тісною для сучасних потреб агентства. За словами Пателя, цей крок дозволить заощадити кошти платників податків і забезпечити співробітників сучасним та безпечним об’єктом. Попри величезну площу (понад 260 тис. кв. м) та наявність усередині специфічної інфраструктури – від моргу до власної СТО – об’єкт вимагав негайного заміщення.

Питання про те, де саме розгорнеться нова штаб-квартира, залишається предметом гострих суперечок. Переїзд до колишнього офісу USAID дозволяє зберегти близькість до Білого дому та Міністерства юстиції. Раніше Конгрес уже виділив фінансування на будівництво нового центру в передмісті Грінбелт (Меріленд). Влада штату вже подала судовий позов, намагаючись не допустити скасування цього плану, оскільки вважає свій проєкт найбільш економічно вигідним та логістично зручним.

Наразі остаточне місце для постійної штаб-квартири ФБР досі не визначено, що лише поглиблює багаторічну дискусію навколо переїзду головного розслідувального органу США.

Як повідомлялося, в американському місті Біллінгс, штат Монтана, спалення двох фунтів метамфетаміну, конфіскованого ФБР, призвело до госпіталізації кількох працівників притулку для тварин. Дим від наркотиків, спалених у печі, затягнуло назад у будівлю через негативний тиск.

За інформацією міської влади, для виведення диму мав працювати вентилятор, але він був недоступний. Піч, де зазвичай спалюють туші тварин, іноді використовують правоохоронні органи для утилізації конфіскованих речовин. У результаті інциденту евакуювали 14 співробітників некомерційного притулку Yellowstone Valley Animal Shelter, а також 75 собак і котів.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США перебуває у вкрай непростій ситуації. Як пише Politico, керівництво відомства серйозно побоюється масових звільнень співробітників, запідозрених у нелояльності колишньому президентові Дональду Трампу. Приводом для цього стало рішення Міністерства юстиції ретельно вивчити роль агентів ФБР у розслідуванні скандального штурму Капітолію 6 січня 2021 року.