Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп заявив, що вірить у підписання мирної угоди між Україною та РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп заявив, що вірить у підписання мирної угоди між Україною та РФ
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп назвав війну в Україні найскладнішою з усіх, які він врегулював

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів із Володимиром Зеленським, які мають відбутися цієї неділі у Мар-а-Лаго. В інтерв’ю New York Post американський лідер заявив, що бачить хороші шанси на досягнення домовленості про припинення війни, передає «Главком».

За словами Трампа, і Україна, і Росія наразі виявляють зацікавленість у врегулюванні конфлікту, хоча їхні підходи суттєво відрізняються. Президент США зауважив, що головною проблемою залишається розсинхронізація сторін: «Кожного разу, коли одна сторона готова, інша – ні».

Окремо глава Білого дому підкреслив складність нинішньої ситуації, порівнявши її зі своїм попереднім досвідом. «Я врегулював вісім воєн, і ця – найскладніша з усіх», – зазначив Трамп, проте вкотре запевнив, що зможе довести справу до результату.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський стверджує, що готовий винести на референдум план завершення війни, якщо Російська Федерація погодиться припинити вогонь щонайменше на 60 днів. 

Мирний план президента США Дональда Трампа досі передбачає територіальні поступки з боку України. Глава держави зазначив, що перш ніж укладати угоду потрібно отримати схвалення українського народу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала жодної реакції від російської сторони на мирний план з 20 пунктів. Глава держави наголосив, що Київ спілкується з американською стороною, яка своєю чергою комунікує з Москвою.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про пункт мирної угоди, який передбачає захист мовних і релігійних меншин, а також запровадження стандартів ЄС із толерантності та недискримінації. Пункт 13 мирної угоди передбачає впровадження освітніх програм і заходів у суспільстві, які сприяють розумінню різних культур, усувають расизм та упередження.

Теги: росія війна Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З виборів ми точно вийдемо внутрішньо слабкішими, пересвареними і розділеними
Вибори під час війни? Розмова про наслідки, яку не можна відкладати
21 грудня, 21:11
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
12 грудня, 22:32
Плетенчук розповів, що ЗСУ провели багаторівневу операцію зі знищення підводного човна РФ
Військово-Морські Сили ЗСУ розкрили деталі атаки на підводний човен РФ у Новоросійську
16 грудня, 14:13
Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Нідерландів та королем
Візит Зеленського до Нідерландів. Офіс президента повідомив деталі
16 грудня, 09:19
Президент України провів зустріч із Штайнмаєром для обговорення міжнародних питань
Зеленський зустрівся з президентом Німеччини Штайнмаєром
15 грудня, 14:58
Каспійськ було атаковано
Дрони атакували Каспійськ у Дагестані (відео)
1 грудня, 07:42
Окупанту Бахарєву ампутували всі чотири кінцівки
Окупант і чемпіон світу з карате, який на війні втратив руки і ноги, поскаржився на росіян
11 грудня, 10:27
Пожежа, спричинена атакою російського дрона у Носівці. 11 грудня 2025 року
Дронова атака на Чернігівщину: рятувальники показали наслідки
11 грудня, 10:33
Олександру Гоцалюку назавжди 22 роки
У бою на Запоріжжі поліг 22-річний оператор дрона. Згадаймо Олександра Гоцалюка
24 грудня, 09:00

Політика

Трамп заявив, що вірить у підписання мирної угоди між Україною та РФ
Трамп заявив, що вірить у підписання мирної угоди між Україною та РФ
Як змінилися позиції України перед зустріччю Зеленського з Трампом: аналіз The Telegraph
Як змінилися позиції України перед зустріччю Зеленського з Трампом: аналіз The Telegraph
Китай запровадив санкції проти США через постачання зброї Тайваню
Китай запровадив санкції проти США через постачання зброї Тайваню
США відмовилися відновлювати авіасполучення з РФ до завершення війни в Україні
США відмовилися відновлювати авіасполучення з РФ до завершення війни в Україні
Bloomberg: Нігерія готова до подальших спільних дій зі США після удару по терористам
Bloomberg: Нігерія готова до подальших спільних дій зі США після удару по терористам
Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це
Трамп про мирний план: Зеленський не має нічого, поки я не схвалю це

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua