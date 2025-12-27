Головна Світ Політика
Трамп зробив оптимістичну заяву перед зустріччю із Зеленським

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Трамп зробив оптимістичну заяву перед зустріччю із Зеленським
На даному етапі переговорів з’явилася нова мирна пропозиція із 20 пунктів
фото: The White House/Facebook

Американський президент стверджує, що не тільки Україна, але й Росія готова до завершення конфлікту

 

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським заявив, що оптимістично налаштований на остаточне укладення мирної угоди. Як інформує «Главком», про це він сказав у телефонному інтерв’ю виданню The New York Post.

«Я думаю, у нас є непогані шанси на це», – зауважив Трамп.

Американський лідер вкотре нагадав, що уже «врегулював вісім воєн», наголосивши, що війна Росії проти України є «найскладнішою».

«Але я думаю, що ми з цим впораємося», – оптимістично запевнив він.

Дональд Трамп стверджує, що не тільки Україна, але й Росія готова до завершення конфлікту.

«Я думаю, що вони (тобто Україна, – ред.) хочуть зробити це зараз, і я думаю, що Росія хоче це зробити. Але щоразу, коли один хоче це зробити, інший не хоче», – сказав Трамп.

Як відомо, на даному етапі переговорів з’явилася нова мирна пропозиція із 20 пунктів – варіація плану з 28 пунктів, розробленого в листопаді переговірниками Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Однією з його головних відмінностей є питання територій, зокрема статусу неокупованої частини Донбасу. Пропозиція Києва про створення демілітаризованої «вільної економічної зони», поки що зустріла мовчання з боку президента Росії Володимира Путіна, головною вимогою якого була відмова України від решти сильно укріпленої півночі Донецької області.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися вже цієї неділі, 28 грудня, у Флориді. Головними темами стануть гарантії безпеки, доля окупованих територій та ситуація на Запорізькій АЕС.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський стверджує, що готовий винести на референдум план завершення війни, якщо Російська Федерація погодиться припинити вогонь щонайменше на 60 днів. 

Мирний план президента США Дональда Трампа досі передбачає територіальні поступки з боку України. Глава держави зазначив, що перш ніж укладати угоду потрібно отримати схвалення українського народу.

