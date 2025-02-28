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Чи готовий Путін йти на територіальні поступки під час переговорів? Аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чи готовий Путін йти на територіальні поступки під час переговорів? Аналіз ISW
фото з відкритих джерел

SW наголошує, що Путін не зацікавлений у переговорах, які передбачають компроміси

Росія зберігає свої територіальні амбіції і не має наміру йти на поступки, про що свідчать заяви російського диктатора Володимира Путіна та представників Кремля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російська влада може відкидати пропозиції США щодо переговорів і натомість вимагати від України поступитися територіями, які навіть не перебувають під окупацією РФ.

27 лютого, виступаючи перед колегією ФСБ, Путін наголосив, що російські спецслужби продовжуватимуть посилювати свою діяльність на Донбасі та в так званій «Новоросії». Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ці території є «невід'ємною» частиною Росії.

Аналітики ISW нагадують, що поняття «Новоросія» у риториці Кремля охоплює всю східну та південну частину України, включаючи Харківську, Дніпропетровську, Одеську та Миколаївську області. Водночас навіть серед російських ультранаціоналістів немає єдиної позиції щодо її меж.

Раніше Путін заявляв, що Україна повинна відмовитися від Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, хоча російські війська не контролюють значну частину цих територій. Кремль неодноразово демонстрував прагнення розширити свою експансію за межі тимчасово окупованих територій.

Наразі російська армія утримує невеликі частини Харківської області та Кінбурнську косу в Миколаївській області, а також намагається просунутися в напрямку Дніпропетровської області. Кремль може використати цей факт як привід для висування нових територіальних претензій.

ISW наголошує, що Путін не зацікавлений у переговорах, які передбачають компроміси, і розраховує досягти своїх військових цілей у середньо- та довгостроковій перспективі. Водночас президент США Дональд Трамп заявив 26 лютого, що Росії доведеться піти на поступки в мирних переговорах.

Раніше повідомлялося, що те, що Україна повернеться до довоєнних кордонів 2014 року, є малоймовірним. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, яке відбулося у Вашингтоні після його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: ISW переговори Україна путін росія Дональд Трамп

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