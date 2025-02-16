Лідер Фінляндії озвучив три етапи для досягнення миру в Україні

Стубб: Україна має автоматично отримати членство в НАТО, якщо Росія нападе повторно

Триває третій день Мюнхенської конференції з безпеки. Під час виступу президент Фінляндії Александр Стубб дав дуже цікаву відповідь про ймовірність досягнення миру в Україні, і її етапів. Про це пише нардеп Олексій Гончаренко, з Мюнхену.

Стубб каже, що процес досягнення миру в Україні може складатися з трьох етапів.

За його словами, першим етапом можуть стати попередні перемовини. На цьому етапі Україна має отримати переозброєння та чинити максимальний тиск на Росію. Це включає санкції та використання заморожених активів. Усе це необхідно, щоб Україна могла розпочати перемовини з позиції сили.

Другий етап це безпосередня угода про припинення вогню в Україні з боку Росії. Це має відбутися по лінії зіткнення, після чого необхідний міжнародний моніторинг (не миротворці, а саме незалежний моніторинг).

Далі обговорюються параметри мирного процесу: обмін полоненими, повернення викрадених дітей, питання санкцій тощо. Головне – збереження режиму припинення вогню. Якщо Росія спробує знову напасти, Україна має автоматично отримати членство в НАТО.

Під час третього етапу мають відбутись мирні перемовини, які триватимуть довго. На цьому етапі потрібно вирішувати складніші питання: територіальні суперечки, гарантії безпеки, компенсації.

До слова, український лідер Зеленський обговорював зі Стуббом оборонну підтримку України та інвестиції у виробництво української далекобійної зброї.

«Окремо розповів про спілкування з новою адміністрацією Президента США, про зустрічі та розмови з європейськими лідерами. Важливо спільно з усіма союзниками напрацювати надійні гарантії безпеки, що допоможуть досягти справжнього миру й не дадуть агресії повернутися», написав глава української держави.