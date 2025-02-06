Британія висилає російського дипломата: причина

Деталі щодо імені та посади дипломата не розголошуються

Велика Британія відкликала акредитацію одного з російських дипломатів, вимагаючи його залишити країну. Про це повідомила пресслужба британського МЗС.

Деталі щодо імені та посади дипломата не розголошуються. У заяві зазначається, що ця дія є відповіддю на позбавлення акредитації одного з співробітників британського посольства в Москві в листопаді.

«Це у відповідь на неспровоковане і безпідставне рішення Росії позбавити акредитації британського дипломата в Москві в листопаді. Велика Британія не виступатиме за залякування наших співробітників таким чином, тому ми вживаємо взаємних заходів», – йдеться у повідомленні.

Влада Великої Британії підкреслює, що такі заходи є дзеркальними, і будь-які подальші дії з боку Росії будуть сприйняті як ескалація, на що надасть відповідь.

Зауважимо, у листопаді 2024 року Росія заявила, що висилає британського дипломата за шпигунство. Британія відкинула це звинувачення.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Румунія вислала російського дипломата: «Влада Румунії вирішила оголосити персоною нон грата на території Румунії дипломата з посольства Російської Федерації в Бухаресті за діяльність, що суперечить положенням Віденської конвенції 1961 року про дипломатичні відносини».