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Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2025 року
Окупанти активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази, з найбільшою активністю на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 250 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

Новини війни

Окупанти завдали по території України 33 авіаційних ударів, застосували 47 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 500 дронів-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Противник значно активізував зусилля, загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази, з найбільшою активністю на Покровському напрямку. За добу, на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 536 окупантів, з них 261 - безповоротно. Також українські воїни знищили 23 бойові броньовані машини, чотири одиниці автомобільної техніки, один засіб РЕБ та два мотоцикли. До того ж пошкодили три танки, десять бойових броньованих машин, чотири автомобілі та артилерійську систему росіян. 

На Харківському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані. Бій триває в районі Вовчанська, ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Дворічна, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Колісниківка, Лозова та в напрямку Новоосинового, де українські захисники зупинили 26 ворожих атак, ще 11 боєзіткнень тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 26 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

П’ять ворожих штурмів відбили українські захисники, ще п’ять боєзіткнень тривають дотепер, окупанти намагаються просуватись в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Окупанти штурмували позиції наших захисників поблизу Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. Сили оборони відбили 24 атаки загарбників, п’ять боєзіткнень продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Сімнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та Кримського, на даний час тривають два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби окупанти 67 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів, противник атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Удачне, Надіївка, Андріївка та Удачне. Наші захисники зупинили 47 штурмову дію противника. Бої тривають у двадцяти локаціях.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших захисників в районах Зеленівки, Розливу, Нового Комара, Новосілки та Великої Новосілки. Чотирнадцять боєзіткнень не вщухають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Загарбник з початку доби дев’ять разів вдавався до наступальних дій, всі атаки ворога відбито.

Нині триває 1089-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Донбас війна Генштаб Україна росіяни

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Карта бойових дій в Україні станом на 16 лютого 2025 року
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