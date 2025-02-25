Карта бойових дій в Україні станом на 25 лютого 2025 року

На Покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати оборону

За минулу добу відбулося 92 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території. На Покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати оборону.

Новини війни

Загарбники завдали по території України 53 авіаційних ударів, застосувавши 73 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1171 дрон-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат - за добу на цьому напрямку було знешкоджено 137 окупантів, 84 з них - безповоротно. Також знищено 18 одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, дві антени БпЛА, антену зв’язку та пункт управління БпЛА, крім того, значно пошкоджено міномет та два автомобілі загарбників.

На Харківському напрямку

Наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Вовчанська, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку

Противник 11 разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Петропавлівки та Загризового. Українські захисники відбили вісім атак, три боєзіткнення досі тривають.

На Лиманському напрямку

З минулу добу російські загарбники шість разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка.

На Краматорському напрямку

За добу зафіксовано одне боєзіткнення поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку

Росіяни десять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька та Кримського. На даний час продовжуються три боєзіткнення.

На Покровському напрямку

Росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 13 разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Курському напрямку

Сили оборони України продовжують ведення операції, де противник протягом доби провів 11 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 21 авіаційного удару 26 керованими бомбами та здійснив 329 артилерійських обстрілів, зокрема 16 з них - із РСЗВ.



На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Нині триває 1098-й день повномасштабної війни в Україні.