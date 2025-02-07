Трамп пообіцяв повернути американцям пластикові трубочки

Відмова від використання пластикових трубочок з міркувань екології в США обговорюється вже кілька років

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що підпише указ, який поверне в обіг пластикові трубочки для напоїв замість паперових. Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

«Наступного тижня я підпишу указ, який покладе край безглуздому просуванню Байденом паперових трубочок, які не працюють. Назад до пластику!» – йдеться в дописі.

Раніше адміністрація колишнього президента США Джо Байдена оголошувала про мету повністю відмовитися від одноразового пластикового посуду в урядових департаментах до 2035 року.

Відмова від використання пластикових трубочок з міркувань екології в США обговорюється вже кілька років. У червні 2018 року мережа ресторанів McDonald's оголосила про перехід на паперові трубочки з пластикових. Про відмову від пластикових трубочок тоді ж повідомила і мережа кав'ярень Starbucks.

На рівні штатів використання пластикових трубочок обмежила спочатку Каліфорнія (у вересні 2018 року відповідний закон підписав губернатор Джеррі Браун), а слідом за нею про такі наміри заявили й інші штати.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №2051-1, яким заборонила обіг пластикових пакетів.

Як повідомлялося, компанія Coca-Cola значно знизила свої «добровільні екологічні цілі» щодо використання перероблених матеріалів. Згідно з недавнім рішенням компанії, до 2035 року вона планує використовувати для пакування своєї продукції лише від 35% до 40% перероблених матеріалів, що є помітним відступом від попередньої мети в 50% до 2030 року.

Раніше влада столиці Норвегії ухвалила рішення про заборону одноразових стаканчиків. У Осло порахували, що щорічно використовують близько 3 млн стаканів.Таке рішення спрямоване на зниження рівня забруднення міста та покращення екологічної ситуації.

До слова, уряд Англії ввів заборону на використання пластикових соломинок для напоїв, паличок-мішалок, а також – ватних паличок для вух.