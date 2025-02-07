Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пообіцяв повернути американцям пластикові трубочки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пообіцяв повернути американцям пластикові трубочки
Трамп заявив, що паперові трубочки «не працюють»
фото з відкритих джерел

Відмова від використання пластикових трубочок з міркувань екології в США обговорюється вже кілька років

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що підпише указ, який поверне в обіг пластикові трубочки для напоїв замість паперових. Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

«Наступного тижня я підпишу указ, який покладе край безглуздому просуванню Байденом паперових трубочок, які не працюють. Назад до пластику!» – йдеться в дописі.

Раніше адміністрація колишнього президента США Джо Байдена оголошувала про мету повністю відмовитися від одноразового пластикового посуду в урядових департаментах до 2035 року.

Відмова від використання пластикових трубочок з міркувань екології в США обговорюється вже кілька років. У червні 2018 року мережа ресторанів McDonald's оголосила про перехід на паперові трубочки з пластикових. Про відмову від пластикових трубочок тоді ж повідомила і мережа кав'ярень Starbucks.

На рівні штатів використання пластикових трубочок обмежила спочатку Каліфорнія (у вересні 2018 року відповідний закон підписав губернатор Джеррі Браун), а слідом за нею про такі наміри заявили й інші штати.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №2051-1, яким заборонила обіг пластикових пакетів.

Як повідомлялося, компанія Coca-Cola значно знизила свої «добровільні екологічні цілі» щодо використання перероблених матеріалів. Згідно з недавнім рішенням компанії, до 2035 року вона планує використовувати для пакування своєї продукції лише від 35% до 40% перероблених матеріалів, що є помітним відступом від попередньої мети в 50% до 2030 року.

Раніше влада столиці Норвегії ухвалила рішення про заборону одноразових стаканчиків. У Осло порахували, що щорічно використовують близько 3 млн стаканів.Таке рішення спрямоване на зниження рівня забруднення міста та покращення екологічної ситуації.

До слова, уряд Англії ввів заборону на використання пластикових соломинок для напоїв, паличок-мішалок, а також – ватних паличок для вух.

Теги: Дональд Трамп США Джозеф Байден

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку у будівлі Рональда Рейгана у Вашингтоні
У Вашингтоні закрито головний офіс USAID – CNN
3 лютого, 17:00
Глава української держави вважає, що США та Європа мають надати ЗСУ достатньою кількістю зброї
Президент назвав «найдешевші» гарантії безпеки, які може отримати Україна від союзників
2 лютого, 06:41
Трамп дав перше інтерв'ю з Овального кабінету
Перше інтерв'ю Трампа з Білого дому: що сказав про Україну президент США
23 сiчня, 19:47
Надання військової підтримки Україні не підпадає під указ Трампа
США призупиняють допомогу Україні? Центр протидії дезінформації зробив заяву
21 сiчня, 14:10
«Якщо ретельно стежити за дотриманням санкцій і продовжувати банити порушників, російський експорт знизиться»
Перші кроки Трампа на посаді президента. Тривожні передчуття
21 сiчня, 08:42
Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом)
Журнал Time показав нову обкладинку на честь інавгурації Трампа
19 сiчня, 23:11
Ferrari F430 належав Дональду Трампу
Яскравий суперкар Трампа виставили на аукціон (фото, відео)
18 сiчня, 15:37
Будинок, який став відомим завдяки фільму «Сам удома»
У США продано будинок з фільму «Сам удома»: названо вартість
17 сiчня, 18:59
Труна з тілом Джиммі Картера, який помер 29 грудня у віці 100 років, знаходиться в Капітолію
У США чоловік намагався проникнути до Капітолія з мачете та трьома ножами
9 сiчня, 02:50

Політика

Трамп пообіцяв повернути американцям пластикові трубочки
Трамп пообіцяв повернути американцям пластикові трубочки
Трамп анонсував можливу зустріч із Зеленським
Трамп анонсував можливу зустріч із Зеленським
Після замаху керівник Rheinmetall отримав охорону на рівні з Шольцом – Focus
Після замаху керівник Rheinmetall отримав охорону на рівні з Шольцом – Focus
Туск анонсував депортації іноземців з Польщі
Туск анонсував депортації іноземців з Польщі
Угорщина слідом за США може вийти з Всесвітньої організації охорони здоров’я
Угорщина слідом за США може вийти з Всесвітньої організації охорони здоров’я
Президент США закликав закрити USAID через «нечуваний рівень корупції»
Президент США закликав закрити USAID через «нечуваний рівень корупції»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 лютого 2025
37K
Бійця, якого вважали зниклим безвісти, зустріли з полону на Вінниччині
22K
Хотів потішити кохану, але митники затримали: молодик віз з Польщі Cartier, LV і Dyson
19K
Під дописом МОН про виплату «вчительської тисячі» зібралось десятки гнівних коментарів
16K
Чехи знайшли найбільше підземне термальне озеро у світі

Новини

У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
Сьогодні, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Вчора, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Вчора, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua