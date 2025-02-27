Рютте після розмови з Трампом анонсував «мільярди» допомоги Україні

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європа готова забезпечити гарантії безпеки для України та більше інвестувати у власну безпеку

Рютте: «США і НАТО стають сильнішими», а члени Альянсу «швидко збільшують інвестиції в оборону»

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що члени Альянсу продовжать підтримку України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Рютте у X (Twitter).

За підсумками розмови Рютте заявив, що «США і НАТО стають сильнішими», а члени Альянсу «швидко збільшують інвестиції в оборону».

«Щодо України члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги та внески в гарантії безпеки», – додав генсек, не уточнюючи подробиць.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європа готова забезпечити гарантії безпеки для України та більше інвестувати у власну безпеку. Про це він написав на своїй сторінці в Х за підсумками екстреного саміту в Парижі, який організовував Еммануель Макрон.

«Європа готова і хоче активізуватися. Очолювати забезпечення гарантій безпеки для України. Готові та хочемо інвестувати набагато більше в нашу безпеку. Треба буде визначити деталі, але зобов’язання чіткі», – написав Рютте.

До слова, президент США Дональд Трамп продовжив низку санкцій проти РФ на рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на неопублікований виконавчий указ. Його опублікують завтра, 28 лютого.

Указ 13660 від 2014 року запроваджує санкції проти Росії через порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Водночас президент США прокоментував прагнення України приєднатися до НАТО за результатами мирної угоди, заявивши, що «цього не станеться». Однак він запевнив, що США спробують повернути Україні «якомога більше землі».