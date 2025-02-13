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Мир на умовах Путіна? Нові заяви Трампа про Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Мир на умовах Путіна? Нові заяви Трампа про Україну
Трамп заявив, що не вважає практичним вступ України до НАТО
фото: AP

Журналісти поставили президенту США гострі питання про суверенітет і цілісність України. Ось що відповів Трамп....

Те, що Україна повернеться до довоєнних кордонів 2014 року, є малоймовірним. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, яке відбулося у Вашингтоні після його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Запитання медійників та відповіді американського лідера опублікував на своїй фейсбук-сторінці кореспондент «Голосу Америки» Остап Яриш.

До прикладу, так Трамп відповів на запитання, чи вважає він Україну рівноправним учасником мирного процесу: «Гм. Це цікаве запитання. Я думаю, що вони повинні укласти мир. Їхніх людей вбивають, і я думаю, що вони повинні укласти мир. Я сказав, що це негарна війна, щоб у неї вступати. Гадаю, вони повинні укласти мир. Ось що я думаю».

Щодо вступу України до НАТО, то Трамп заявив, що не вважає такий крок практичним: «Новий міністр оборони, Піт Геґсет, сьогодні сказав, що вважає це малоймовірним або непрактичним. Мабуть, це правда. Задовго до президента Путіна було сказано, що в жодному разі цього не дозволять. Це триває багато-багато років. Вони давно говорять, що Україна не може йти в НАТО, і мені це підходить».

Крім того, Трамп відповів, чи підтримав би він поступки Зеленським територіями або обмін територіями. «Йому доведеться зробити те, що він має зробити. Але, знаєте, його рейтинги в опитуваннях не надто високі. М'яко кажучи. У нього є країна, її спустошили та атакували. І він має армію – насправді, дуже-дуже відважну. Попри те, що ми дали йому, на мій погляд, 350 мільярдів доларів, це реальна цифра. Ви не чуєте цього числа. А Європа дала, на мій погляд, 100 мільярдів доларів, і вони зробили це у формі позики. Мій міністр фінансів – в Україні, щоб підготувати документ, у якому ми впевнимось, що в якійсь формі отримаємо ці гроші назад. Ми убезпечимо наші гроші. У них є рідкісноземельні метали, у них є нафта та газ, і у них є багато інших речей, і ми просимо безпеку для наших грошей. Україна на це погодилася», – зауважив американський лідер.

Водночас Трамп запевнив, що США продовжать надавати Україні допомогу. «Ми будемо. Але ми хочемо, щоб наші гроші були убезпечені... Якби ми цього не зробили, то Путін сказав би, що переміг. Ми є тією силою, яка це стримує. І, чесно кажучи, будемо робити це так довго, скільки нам доведеться, бо ми не хочемо дозволити іншому статися. Але президент Путін тепер хоче миру, і це добре. За Байдена він не хотів миру», – сказав він.

Утім, майбутнє, де Україна повернеться до довоєнних кордонів 2014 року, Трамп бачить малоймовірним: «Піт Геґсет сьогодні сказав, що це малоймовірно, чи не так? Це точно здається малоймовірним. Вони взяли багато територій, вони воювали за цю землю, і вони втратили багато солдатів. Я не висловлюю про це свою думку, але я багато про це читав, і багато людей думають, що це малоймовірно. Думаю, дещо з цього повернеться. Так, частина цієї землі повернеться».

На запитання, чи позбавив Піт Геґсет деяких переговорних можливостей з Путіним, виключивши суверенну цілісність України, Трамп відповів: «Ні, я цього не робив. Я повернувся до України. Не кажіть так! Але я хочу безпеки для наших грошей».

Журналісти нагадали, що кордони України 2014 року та відсутність членства в НАТО були вимогами Росії і в минулому, і запитали, чи немає загрози, що Росія тут здобуде перемогу.

«Якщо глянути на те, як іде війна, ви маєте самі визначитися. Я тут просто, щоб спробувати укласти мир. Мене не особливо хвилює ніщо, окрім того, що я хочу зупинити вбивство мільйонів людей. Минулої ночі, знаєте, Київ постраждав дуже, дуже сильно. Я хочу, щоб людей перестали вбивати. Ця війна – безглузда», – наголосив Трамп.

Нагадаємо, напередодні, 12 лютого, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президенти країн обговорили Україну та Близький схід. Російські ЗМІ заявили, що розмова тривала майже півтори години, а Путін запросив Трампа до Москви.

Згодом Трамп заявив, що його зустріч із Путіним може відбутися в Саудівській Аравії.

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Теги: путін переговори Україна війна Дональд Трамп

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