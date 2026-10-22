Спецпредставник Путіна запропонував Європі угоду після домовленості зі США

Це відбувається на тлі домовленості президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним

Спецпредставник президента РФ Кирило Дмитрієв заявив про готовність Росії розширювати енергетичну співпрацю не лише зі Сполученими Штатами, а й з Європою. Зокрема, Москва готова продавати європейським країнам дизельне пальне, якщо отримає відповідні запити. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву представника Кремля на полях Веронського євразійського економічного форуму у Стамбулі.

Це відбувається на тлі домовленості президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизеля на світові ринки.

«Росія цілком може продавати дизельне пальне Європі, якщо надійдуть відповідні запити», – заявив Дмитрієв, відповідаючи на запитання журналістів про можливість таких постачань.

Він також повідомив, що енергетична співпраця Москви та Вашингтона розвиватиметься й надалі, а до неї, за його словами, може приєднатися Європа.

«Безумовно, ми бачимо співпрацю в енергетиці, і вона, безумовно, розвиватиметься зі Сполученими Штатами. І також ми впевнені, що Європа теж до цього приєднається», – сказав представник Кремля.

Як відомо, 9 жовтня 2026 року Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне постачання першої партії у понад 300 тис. тонн російського дизеля (із планами наростити обсяги до 4,8 млн тонн), щоб знизити ціни на пальне для американських фермерів і водіїв. Трамп публічно подякував Путіну за цю угоду.

До слова, міністр енергетики США Кріс Райт в інтерв'ю ABC заявив, що угода щодо постачання російського дизельного пального на світові ринки не є економічною підтримкою Росії, а є стимулом для Москви до припинення війни.