Винищувачі для України: нардеп дав оптимістичний прогноз
Народний депутат Федір Веніславський не має сумнівів, що Україна отримає і авіацію, і далекобійні артсистеми, і ракети
В оптимістичному варіанті Україна отримає західні винищувачі у другому півріччі чи кінці 2023 року. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в ефірі телеканалу «Еспресо».
«У мене немає жодних сумнівів, що Україна отримає і авіацію, і більш далекобійні артсистеми, і ракети. Нюанси полягають в тому, що наші партнери приймають рішення з запізненням на три-чотири місяці», – зауважив представник президента у Верховній Раді.
Веніславський навів у приклад Німеччину та США.
«Спочатку Україна не отримувала від Німеччини взагалі нічого, крім аптечок, шоломів та бронежилетів. Потім пішли боєприпаси, САУ. Зараз уже танки, і йде дискусія навколо літаків. Те ж саме зі США – спочатку отримували стрілецьку зброю, протитанкові гранатомети та ПЗРК, зараз вже доконаний факт отримання системи Patriot. Влітку щодо цього було багато скептичних заяв та оцінок», – нагадав нардеп.
Він також повідомив, що питання про літаки точно буде вирішене, але вони потрібні сьогодні.
«Ми їх отримаємо в оптимістичному варіанті – друга половина-кінець року», – зазначив Веніславський.
Нагадаємо, що в Європейському Союзі внесли ясність щодо винищувачів для України. За словами речника Єврокомісії, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов’язувався надати винищувач.
Нагадаємо, Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Проте потім посадовець відредагував свій допис у телеграмі, зазначивши, що це питання «схоже, може бути вирішене».
Також повідомлялося, що Лондон вивчає, які винищувачі зможе надати Україні.
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