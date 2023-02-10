Винищувачі для України: нардеп дав оптимістичний прогноз

Народний депутат Федір Веніславський не має сумнівів, що Україна отримає і авіацію, і далекобійні артсистеми, і ракети

В оптимістичному варіанті Україна отримає західні винищувачі у другому півріччі чи кінці 2023 року. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в ефірі телеканалу «Еспресо».

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«У мене немає жодних сумнівів, що Україна отримає і авіацію, і більш далекобійні артсистеми, і ракети. Нюанси полягають в тому, що наші партнери приймають рішення з запізненням на три-чотири місяці», – зауважив представник президента у Верховній Раді.

Веніславський навів у приклад Німеччину та США.

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«Спочатку Україна не отримувала від Німеччини взагалі нічого, крім аптечок, шоломів та бронежилетів. Потім пішли боєприпаси, САУ. Зараз уже танки, і йде дискусія навколо літаків. Те ж саме зі США – спочатку отримували стрілецьку зброю, протитанкові гранатомети та ПЗРК, зараз вже доконаний факт отримання системи Patriot. Влітку щодо цього було багато скептичних заяв та оцінок», – нагадав нардеп.

Він також повідомив, що питання про літаки точно буде вирішене, але вони потрібні сьогодні.

«Ми їх отримаємо в оптимістичному варіанті – друга половина-кінець року», – зазначив Веніславський.

Нагадаємо, що в Європейському Союзі внесли ясність щодо винищувачів для України. За словами речника Єврокомісії, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов’язувався надати винищувач.

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Нагадаємо, Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Проте потім посадовець відредагував свій допис у телеграмі, зазначивши, що це питання «схоже, може бути вирішене».

Також повідомлялося, що Лондон вивчає, які винищувачі зможе надати Україні.