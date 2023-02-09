Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене – Офіс президента
Деталі Банкова обіцяє трохи згодом
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив раніше анонсовані хороші новини. Про це він написав у Telegram.
«Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом», – написав він.
Які саме літаки отримає Україна поки не відомо.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Бельгії. Він вже виступив у Європарламенті та Європейській Раді.
Вчора Зеленський був з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.
До цього він був із робочим візитом у Великій Британії.
Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.
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