Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене – Офіс президента

Які саме літаки отримає України поки не відомо

Деталі Банкова обіцяє трохи згодом

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив раніше анонсовані хороші новини. Про це він написав у Telegram.

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«Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом», – написав він.

Які саме літаки отримає Україна поки не відомо.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Бельгії. Він вже виступив у Європарламенті та Європейській Раді.

Вчора Зеленський був з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього він був із робочим візитом у Великій Британії.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.