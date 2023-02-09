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Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене – Офіс президента

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене – Офіс президента
Які саме літаки отримає України поки не відомо
фото ілюстративне

Деталі Банкова обіцяє трохи згодом

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив раніше анонсовані хороші новини. Про це він написав у Telegram.

«Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом», – написав він.

Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене – Офіс президента фото 1

Які саме літаки отримає Україна поки не відомо.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Бельгії. Він вже виступив у Європарламенті та Європейській Раді.

Вчора Зеленський був з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього він був із робочим візитом у Великій Британії

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Теги: Офіс президента винищувач зброя війна Україна росія

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