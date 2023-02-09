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Винищувачі для України: ЄС вніс ясність

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Винищувачі для України: ЄС вніс ясність
фото ілюстративне

Європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні

Наразі ніхто з лідерів держав Європейського Союзу не давав обіцянку передати Україні винищувачі. Про це заявив речник Єврокомісії, пише Вloomberg.

За його словами, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов’язувався надати винищувач.

«Європейські лідери чітко дали зрозуміти Володимиру Зеленському, що вони готові надати більше військової допомоги Україні, але поки що ніхто не взяв на себе зобов'язання надати винищувачі», – зазначає видання.

Bloomberg додає, що Зеленський також планує провести зустрічі з «невеликими групами європейських лідерів» тривалістю до 30 хв кожна перед тим, як повернутись в Україну.

Нагадаємо, Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Також повідомлялося, що Лондон вивчає, які винищувачі зможе надати Україні.

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Теги: Лондон винищувач Андрій Єрмак

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