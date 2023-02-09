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Замість винищувачів бойові кораблі? Резніков натякнув на нову підтримку для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Замість винищувачів бойові кораблі? Резніков натякнув на нову підтримку для ЗСУ
фото з відкритих джерел

Міністр Резніков: «Лише рік тому ніхто б не повірив, що українська армія матиме на озброєнні Stinger»

Міністр оборони України Олексій Резніков натякнув, що українська захисники можуть отримати військові бойові кораблі від партнерів. Про це голова відомства написав в Twitter.

«Лише рік тому ніхто б не повірив, що українська армія матиме на озброєнні Stinger. Литва стала першою країною, яка надіслала нам ці ЗРК. Отже, чи може хтось зараз сказати, що було б неможливо отримати військові кораблі?», – написав Резніков.

Як повідомлялося, наразі ніхто з лідерів держав Європейського Союзу не давав обіцянку передати Україні винищувачі.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Також повідомлялося, що Лондон вивчає, які винищувачі зможе надати Україні.

Триває 351 доба російського широкомасштабного вторгнення. Рросійська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах та помешканнях мирного населення.

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Теги: корабель військові Литва Олексій Резніков Андрій Єрмак населення аудит ворог Лондон армія

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