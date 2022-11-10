Чи повинна Україна вести переговори з РФ: заява міністрів оборони трьох країн

Міністр оборони Британії заявив, що Україна має говорити з РФ з позиції сили

Міністри оборони трьох країн закликали продовжувати військову допомогу Україні

Міністри оборони Великої Британії, Латвії та Нідерландів заявили, що Україна не повинна почуватись зобов'язаною вступати в будь-які мирні переговори з Росією, і Захід має продовжувати надавати допомогу Україні. Такі заяви пролунали на засіданні Спільного експедиційного форуму 10 країн 10 листопада в Единбурзі, повідомляє The Guardian.

Міністр оборони Британії Бен Воллес сказав, що саме Україна має вирішити, чи хоче вона вести якісь мирні переговори, і що західні держави мають допомогти Україні «боротися за своє право вибору без приставляння пістолета до голови з боку Кремля».

«Ми хочемо, щоб Україна могла обговорювати чи розв'язувати це питання з позиції сили, а не слабкості», – додав Воллес.

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Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підтримала заяву Воллеса.

«Важливо те, що зараз Україна знає, що може розраховувати на нас», – сказала вона.

Оллонгрен наголосила, що Україна перемагає зокрема завдяки навчанню, що надається західними країнами. Міністерка також зазначила, що для України війна має екзистенційне значення, тому треба продовжувати боротьбу проти російської агресії.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс закликав скептично ставитися до будь-яких пропозицій Росії щодо мирних переговорів на цьому етапі війни. За його словами, ця пропозиція не може бути правдивою, якщо «в той самий момент вони бомблять мирних жителів». Він наголосив, що саме Росія несе відповідальність за війну загалом, і Київ не зобов'язаний намагатися зупинити бойові дії за нинішніх обставин.

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Нідерланди також оголосили, що внесуть 100 млн євро до Міжнародного фонду, призначеного для закупівлі військової техніки для України. За словами Воллеса, сума фонду вже перевищує пів мільярда євро, а закупівля зброї розпочнеться наступного року.

Представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова до відкритих переговорів з Україною «з урахуванням реалій, які складаються зараз».

Міністерство закордонних справ України відреагувало на нову заяву Росії про готовність до ведення переговорів. Українське відомство нагадує, що для початку переговорів держава-агресорка має виконати низку умов. Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що нова заява Росії про переговори є черговою димовою завісою.

Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Російською Федерацією. За словами гаранта, кожен має ставитися до необхідності зупинити агресію РФ так само серйозно, як і до кліматичних проблем.

Заявив заступник глави міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко раніше заявив, що Росія не ставить умов для поновлення перемовин з Україною.

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Додамо, за даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон підтримує поновлення мирних переговорів між Росією та Україною.