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Данілов на прикладі про божевільних людей пояснив абсурдність переговорів з РФ

Надія Клочко
glavcom.ua
Данілов на прикладі про божевільних людей пояснив абсурдність переговорів з РФ
Олексій Данілов прокоментував заклики щодо ведення переговорів з РФ
фото з відкритих джерел

Україна зможе вести переговори з РФ тільки після виведення окупаційних військ, пояснив Олексій Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов вважає абсурдними пропозиції щодо ведення переговорів з Росією на нинішньому етапі війни. Про це Данілов сказав у інтерв’ю The Globe and Mail.

Данілов наголосив, що перед початком мирних переговорів необхідний повний вихід Росії з України.

«Уявіть, будь ласка, що у вас є чотирикімнатний будинок. Одну з кімнат захопили божевільні люди, які вбили частину вашої родини. І тепер ви пропонуєте: «Добре, давайте почнемо з ними переговори, щоб вони залишилися там, і ми могли знайти з ними мирне співіснування». Ви розумієте, як це абсурдно звучить?» – сказав український посадовець.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Російською Федерацією. За словами гаранта, кожен має ставитися до необхідності зупинити агресію РФ так само серйозно, як і до кліматичних проблем.

Заявив заступник глави міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко раніше заявив, що Росія не ставить умов для поновлення перемовин з Україною.

Додамо, за даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон підтримує поновлення мирних переговорів між Росією та Україною. 

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Теги: росія переговори війна Олексій Данілов

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