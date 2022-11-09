Данілов на прикладі про божевільних людей пояснив абсурдність переговорів з РФ

Україна зможе вести переговори з РФ тільки після виведення окупаційних військ, пояснив Олексій Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов вважає абсурдними пропозиції щодо ведення переговорів з Росією на нинішньому етапі війни. Про це Данілов сказав у інтерв’ю The Globe and Mail.

Данілов наголосив, що перед початком мирних переговорів необхідний повний вихід Росії з України.

«Уявіть, будь ласка, що у вас є чотирикімнатний будинок. Одну з кімнат захопили божевільні люди, які вбили частину вашої родини. І тепер ви пропонуєте: «Добре, давайте почнемо з ними переговори, щоб вони залишилися там, і ми могли знайти з ними мирне співіснування». Ви розумієте, як це абсурдно звучить?» – сказав український посадовець.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Російською Федерацією. За словами гаранта, кожен має ставитися до необхідності зупинити агресію РФ так само серйозно, як і до кліматичних проблем.

Заявив заступник глави міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко раніше заявив, що Росія не ставить умов для поновлення перемовин з Україною.

Додамо, за даними ЗМІ, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон. Також повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон підтримує поновлення мирних переговорів між Росією та Україною.