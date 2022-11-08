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Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися
Президент Франції Еммануель Макрон за переговори України та РФ
фото: AP

Макрон переконаний, що переговори неминучі

Президент Франції Еммануель Макрон підтримує поновлення мирних переговорів між Росією та Україною. Про це він заявив під час пресконференції на полях 27 Кліматичної конференції ООН в Єгипті.

Але лідер Франції переконаний, що обирати потрібний для переговорів час має Київ.

«Настане момент, коли Росії та Україні буде необхідно повернутися за стіл переговорів. Ми хочемо повернення до миру. Це справа України – визначити умови та час, коли вона захоче повернутися за стіл переговорів. Але у певний момент доведеться це зробити», – заявив Макрон.

Раніше Макрон вже висловлював свою позицію щодо переговорів між Україною та Росією.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови. 

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Теги: Еммануель Макрон переговори Україна росія війна

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