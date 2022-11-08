«Добра воля Києва»: Росія не висуває умов для переговорів з Україною

У МЗС РФ заявили, що Москва більше не висуває попередніх умов для переговорів з Україною

У МЗС РФ хочуть, щоб Україна проявила «добру волю» і пішла на переговори

Росія не ставить умов для поновлення перемовин з Україною. Про це 8 листопада заявив заступник глави міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко, повідомляє «Інтерфакс».

За його словами, єдине, що потрібно тепер для початку переговорів, – «добра воля Києва».

«З нашого боку попередніх умов немає жодних, окрім головної умови: щоб Україна виявила добру волю», – додав він.

Руденко поскаржився на те, що в Україні діє рішення Ради національної безпеки і оборони, яке не допускає ведення перемовин із нинішньою владою РФ.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Російською Федерацією. Також повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон підтримує поновлення мирних переговорів між Росією та Україною.