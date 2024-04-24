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Чи позбавлятиме Німеччина українських чоловіків статусу біженців: відповідь МЗС країни

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи позбавлятиме Німеччина українських чоловіків статусу біженців: відповідь МЗС країни
МЗС Німеччини заявило, що призупинення консульських послуг є суверенним рішенням України
фото ілюстративне

Призупинення консульських послуг для українців не вплине на їхній статус біженців в Німеччині

Німеччина не планує позбавляти українських чоловіків призовного віку статусу біженців, незважаючи на рішення Києва призупинити для них консульські послуги. Про це в коментарі DW заявив представник міністерства внутрішніх справ країни Максиміліан Калль.

«Я впевнений у тому, що це (призупинення консульських послуг – ред.) не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, чи чоловіків», – заявив він.

Німеччина відмовляється коментувати рішення України про призупинення консульських послуг для чоловіків призовного віку. «Це суверенне рішення України, яке я не можу коментувати від імені МЗС Німеччини», – заявив спікер міністерства закордонних справ країни Крістіан Вагнер.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. 

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який є у розпорядженні Zn.ua.

До слова, закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі.

До слова, українці заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, проте їм відмовили у його видачі.

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Теги: Німеччина чоловік українці біженці

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