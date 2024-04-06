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Офіцер ЗСУ попередив про фатальні проблеми на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Офіцер ЗСУ попередив про фатальні проблеми на фронті
Українці будуть воювати, поки мають бойовий дух, однак зброя їм теж потрібна
фото з відкритих джерел

Україні слід реагувати на інформаційні атаки, а також не зволікати з виробленням власної зброї

Триває повномасштабна війна в Україні, і якщо держави не реагуватиме на інформаційні атаки, зволікатиме з мобілізаційними процесами та виробленням власної зброї, то отримає фатальні проблеми. Таку думку офіцер Збройних сил України Микола Мельник, який є кавалером ордену Богдана Хмельницького, висловив «24 Каналу».

За словами Мельника, триває комбінована інформатака проти нашої країни, яка спрямована на те, щоб підірвати бойовий дух українців та їхніх союзників. Супротивники хочуть показати нашим партнерам, що, мовляв, у нас вже «немає зброї», що українська держава може доволі швидко «схлопнутися», «і навіщо тоді виділяти 60 мільярдів доларів (ідеться про «баталії» щодо виділення допомоги американцями, – ред.), краще побудувати черговий паркан на кордоні з Мексикою».

Воїн додав, що такі тези західні видання вже шість місяців з усіх боків «обсмоктують». Мельник вважає, що Київ став «заручником» виборчих процесів у США. Водночас офіцер підкреслив, що порівняно з січнем-лютим ситуація на фронті з боєприпасами не є критичною.

Захисник наголосив, що «ми не програємо у жодному разі», і наші громадяни будуть воювати, поки мають бойовий дух. «Чи все на полі бою вирішує артилерія? Звісно, ні. Вирішує простий солдат, який може застосувати цю артилерію… Проте якщо й далі не реагувати на такі інформаційні атаки, а також зволікати з виробленням власної зброї та з мобілізаційними процесами, …матимемо не просто величезні проблеми, як зараз, а фатальні», – поділився думкою офіцер.

Раніше українці назвали більшу загрозу для розвитку країни, ніж війна. 

Нагадаємо, що майже 54% українців погоджуються із твердженням: «тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти – ніхто не хоче помирати». Про це стало відомо з опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології спільно з Асоціацією політичних психологів України.

Тим часом лише 17,2% не погоджувалися із цим твердженням, і 29% утрималися від відповіді.

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Теги: війна українці держава солдат

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