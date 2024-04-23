Коли консульства України відновлять надання послуг чоловікам: МЗС назвало терміни

Обмеження поширюються тільки на громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном

Відновлення консульських послуг відбудеться після зміни нормативних документів відповідно до вимог закону про мобілізацію

Надання консульських послуг для чоловіків призовного віку відновлять після набуття мобілізаційним законом чинності 18 травня цього року. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

МЗС пояснило, що нормативні документи, які визначають надання консульських послуг, та пов’язані з ними інформаційно-комунікаційні системи міністерства повинні бути змінені відповідно до закону про мобілізацію.

«Після набуття законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» чинності 18 травня 2024 року процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону», – йдеться у повідомленні пресслужби.

Міністерство зазначило, що призупинення надання консульських послуг «є тимчасовим кроком, обумовленим необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном». Обмеження поширюється на звернення після 23 квітня, позаяк «строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності» законодавством про мобілізацію. МЗС додало, що обмеження не поширюються на інші категорії українців.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який є у розпорядженні Zn.ua.

До слова, закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що інформація про те, що українським чоловікам за кордоном призупинять надання консульських послуг, відповідає умовам сьогодення і рішення є справедливим. Він нагадав, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

Як повідомлялося, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.