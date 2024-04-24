Призупинення консульських послуг для українців: Єврокомісія відреагувала

«Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус», – речниця Єврокомісії

Речниця Європейської комісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппе прокоментувала призупинення консульських послуг для українців. У коментарі виданню «Радіо Свобода» вона наголосила, що Єврокомісія приймає цей факт до відома.

«У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ, який регулює перебування біженців з України на території ЄС). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку», – йдеться у заяві.

Хіппе додала, що не у повноваженнях Єврокомісії коментувати рішення Києва щодо заходів, які необхідно вжити в контексті війни. «Єдине, що ми можемо зробити, – це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити», – зазначив представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який є у розпорядженні Zn.ua.

До слова, закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що інформація про те, що українським чоловікам за кордоном призупинять надання консульських послуг, відповідає умовам сьогодення і рішення є справедливим. Він нагадав, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.