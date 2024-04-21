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«Ти сидиш у чистих штанах, а твій син – у Дубаї»: мешканка затопленого Орська накинулася на мера

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Ти сидиш у чистих штанах, а твій син – у Дубаї»: мешканка затопленого Орська накинулася на мера
Мешканка Орська розповіла меру все, що думає про нього
фото: скріншот із відео

Жінка, звертаючись до Козупиці, каже, що не отримувала жодної допомоги

Мешканка Орська розкритикувала мера міста Василя Козупіцу, дорікнувши йому, що він «сидить у чистих штанах» і в нього «син у Дубаї», а потерпілі від паводку два тижні ходять «без грошей, без усього».

На відео, опублікованому у соцмережі, мешканка Орська, звертаючись до Козупиці, каже, що не отримувала жодної допомоги. «Чоловік у мене за що загинув на війні? За те, що ти свою жопу тут прикривав? І стояв червонів», – кричала вона.

«А ви сидите, у вас все добре! Майте совість. Ви у білій сорочці, а ми ходимо два тижні без грошей, без усього! Чоловік за що загинув? За те, що саме, ти сидиш у чистих штанях, і твій син у Дубаї. Не соромно?», – обурилася росіянка.

До слова, як з'ясувалося, родина Василя Козупиці, мера міста Орська, затопленого через прорив дамби, купує елітне житло в Еміратах та хизується у соцмережах своїм виїздом з Росії. 

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води. 

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.

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Теги: чоловік відео соцмережі росія путінський режим житло паводок президент потоп

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«Ти сидиш у чистих штанах, а твій син – у Дубаї»: мешканка затопленого Орська накинулася на мера
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