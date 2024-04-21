«Ти сидиш у чистих штанах, а твій син – у Дубаї»: мешканка затопленого Орська накинулася на мера

Мешканка Орська розповіла меру все, що думає про нього

Жінка, звертаючись до Козупиці, каже, що не отримувала жодної допомоги

Мешканка Орська розкритикувала мера міста Василя Козупіцу, дорікнувши йому, що він «сидить у чистих штанах» і в нього «син у Дубаї», а потерпілі від паводку два тижні ходять «без грошей, без усього».

На відео, опублікованому у соцмережі, мешканка Орська, звертаючись до Козупиці, каже, що не отримувала жодної допомоги. «Чоловік у мене за що загинув на війні? За те, що ти свою жопу тут прикривав? І стояв червонів», – кричала вона.

«А ви сидите, у вас все добре! Майте совість. Ви у білій сорочці, а ми ходимо два тижні без грошей, без усього! Чоловік за що загинув? За те, що саме, ти сидиш у чистих штанях, і твій син у Дубаї. Не соромно?», – обурилася росіянка.

До слова, як з'ясувалося, родина Василя Козупиці, мера міста Орська, затопленого через прорив дамби, купує елітне житло в Еміратах та хизується у соцмережах своїм виїздом з Росії.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.