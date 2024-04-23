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Паспортні сервіси за кордоном призупинили видачу документів громадянам України: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Паспортні сервіси за кордоном призупинили видачу документів громадянам України: деталі
Призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах
фото ілюстративне

Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації

Відсьогодні, 23 квітня, закордонні підрозділи державного підприємства «Документ» перестали видавати готові документи українцям через технічні причини, пов'язані зі зняттям відбитків пальців. Проте подача заявок на виготовлення нових паспортів продовжується у звичному режимі. Про це повідомляє пресслужба паспортного сервісу.

«На жаль, через технічні причини призупинено видачу готових документів у закордонних підрозділах ДП Документ. Подача заяв-анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Видача паспортів можлива для дітей до 12 років, у звʼязку з відсутністю необхідності біометричної верифікації. Закордонні філії повідомлять всіх користувачів послуг про поновлення роботи систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП Документ», – йдеться у повідомленні.

Також відомо, що українське консульство у Польщі тимчасово призупинило консульські дії щодо громадян України призовного віку.

«Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ. Тобто чоловіків від 18 до 60 років. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом. Зараз розробляються механізми, які будуть відповідно діяти до того закону про мобілізацію. Наразі чекаємо», – розповів співробітник консульства в коментарі «Суспільному».

Також зранку 23 квітня стало відомо, що паспортний сервіс для українців в Празі призупинив видачу готових документів. Про це інформує сайт українського часопису в Чехії gromada.cz.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Зазначається, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну. Розпорядження МЗС діє «до отримання додаткових роз’яснень щодо порядку застосування положень» закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня й набуде чинності у травні.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

Як повідомлялося, новий законопроєкт про мобілізацію №10449 передбачає певне посилення мобілізації в Україні. Згідно з документом, такого поняття як повістка фактично не буде – діятимуть інші правила. Згідно з новим документом, щойно ухвалений законопроект юридично набуває чинності, починається відлік 60 днів. За цей термін абсолютно всі чоловіки, яких визнано військовозобов'язаними, зобов'язані прийти в ТЦК і СП, щоб оновити й уточнити свої дані. Ті, хто цього не зробить, автоматично стають ухилянтами.

Теги: посольство паспорт

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