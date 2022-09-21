Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)

«Блеяння маніяка-диктатора»: Порошенко жорстко відповів на заяви Путіна

Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав виключити Росію з Радбезу ООН і негайно надати Україні План дій щодо членства в НАТО.

«Сьогодні, у день Другої Пречистої та Міжнародний день миру, маніяк-диктатор виголосив своє «блеяння». Що змусило його це зробити? Єдність і мужність українського народу. Мужність і героїзм Збройних Сил України. Світова коаліція на підтримку України, яка демонструється нашими партнерами. І безпорадність збройних сил Російської Федерації, яких перемололи Збройні Сили України на території України в наших операціях», – констатує п’ятий президент.

«Вони вимушені мобілізувати зеків, гвалтівників, «опущених». Ці всі теж зламалися – несіть нових. І вони оголошують мобілізацію», – зазначає Петро Порошенко.

«Ми впевнені в тому, що це також і потужний меседж для росіян, які мають зрозуміти: це не якась «воєнна операція», це повноцінна війна, за яку вони заплатили і ще заплатять», – наголосив Порошенко.

Він закликав західних союзників дати Україні ще більше зброї та фінансової допомоги, а також посилити санкції проти Росії, та нарешті виключити її з Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.

Також після оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним часткової мобілізації для війни в Україні, патріарх Російської православної церкви Кирило закликав не вважати українців ворогами.