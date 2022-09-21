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Держдума назвала регіони, де насамперед набиратимуть гарматне м'ясо для Путіна

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Держдума назвала регіони, де насамперед набиратимуть гарматне м'ясо для Путіна
Кремль хоче зібрати 300 тис. резервістів
фото з відкритих джерел

21 вересня в РФ оголосили часткову мобілізацію 

Найбільше громадян країни-терористки РФ у ході часткової мобілізації, яку сьогодні оголосив тамтешній президент Володимир Путін, підуть на війну із центральних і західних регіонів РФ. Так вийде буцімто виходячи з чисельності населення, що проживає в кожному суб'єкті РФ, заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов. Про це пишуть російські ЗМІ.

Мовляв, «кожен суб'єкт РФ отримує рознарядку, виходячи зі своїх можливостей».

«Порівняти, наприклад, Московську область, Краснодарський край та Республіку Саха-Якутія. Звісно, вони непорівнянні за мобілізаційним ресурсом», – сказав Картаполов.

Раніше президент Володимир Путін у спеціальному відеозверненні повідомив, що підписав указ про часткову мобілізацію. Заходи щодо реалізації указу розпочинаються з сьогоднішнього дня, 21 вересня.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у свою чергу повідомив, що в рамках часткової мобілізації призвуть 300 тис. резервістів. 

Тим часом удень 21 вересня, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації, у деяких регіонах Росії люди почали виходити на протести проти цього рішення.

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Раніше у Росії анонсували акції протесту проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».

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Теги: путін мобілізація президент населення

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