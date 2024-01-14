Латвія видворила з країни голову Латвійсько-російської асоціації співробітництва

Каткова було внесено до списку небажаних у країні осіб «за багаторічну та систематичну діяльність на користь Росії»

Громадянина Росії, голову Латвійсько-російської асоціації співробітництва Бориса Каткова видворили з Латвії. Про це пише LSM.

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З ініціативи Служби держбезпеки міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс вніс Каткова до списку небажаних у країні осіб «за багаторічну та систематичну діяльність на користь Росії».

За словами Каткова, 10 січня він отримав підписаного міністром внутрішніх справ Латвії листа про те, що він становить загрозу національній безпеці та буде депортований. Уранці 12 січня до 82-річного чоловіка прийшли прикордонники, дали годину на збори та супроводили до кордону. Ввечері того самого дня Катков перетнув російський кордон.

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За інформацією з відкритих джерел, Борис Катков приїхав до Латвії 1966 року. Спочатку він працював у військовому комісаріаті в місті Цесісі, потім у Даугавпілсі. Пішов на пенсію у званні полковника у 1991 році.

Катков отримав паспорт негромадянина Латвії 1998 року, а 2000 року взяв російське громадянство. Через вік його звільнили від складання іспиту з латиської мови, решту документів для отримання постійної посвідки на проживання він подав.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала депортацію Каткова «провокаційною» акцією, мета якої – залякати російськомовних жителів Латвії.

Посольство Росії у Латвії охарактеризувало дії Латвії як «абсолютно антигуманні» за порушення принципу нерозділення сім'ї (у Каткова в Латвії залишилися сім'я – дружина, діти та онуки).

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Нагадаємо, парламент Латвії 11 січня вирішив націоналізувати «Будинок Москви», який розташований у Ризі. У ньому проводилися заходи, які загрожували нацбезпеці країни.

До слова, з Латвії буде вислано щонайменше 1213 громадян Росії, які так і не виконали умов міграційного закону і не отримали посвідку на проживання в країні.