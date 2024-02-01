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Нардепи пропонують збільшити покарання ухилянтам, які втекли за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардепи пропонують збільшити покарання ухилянтам, які втекли за кордон
Чоловіки намагалися втекти з України річкою
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Згідно з законопроєктом, за нелегальне перетинання кордону ухилянтам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років

Нардепи пропонують Верховній Раді ухвалити зміни до Кримінального кодексу України із посиленням покарання для військовозобов'язаних, які нелегально покидають державу з метою ухилитися від мобілізації. Про це йдеться в законопроєкті.

Йдеться про проєкт закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України з метою ухилення від призову на військову службу.

В ініціативі вказується про внесення норми до Кримінально кодексу про те, що за нелегальне перетинання кордону «з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період...» загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

За повторне подібне правопорушення або вчинене групою осіб вже йдеться про позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Разом з тим зазначається, що особа може звільнитися від відповідальності у разі добровільного повернення в України впродовж шести місяців з моменту перетину кордону та яка добровільно заявила про факт скоєння злочину працівникам Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, новий законопроєкт про мобілізацію, внесений Кабміном сьогодні до Верховної ради, пропонує новий механізм покарання українців за відмову з'явитися за повісткою в ТЦК. 

До слова, Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради новий законопроєкт, що стосується мобілізації. У ньому пропонується дозволити мобілізацію чиновників та правоохоронців.

Читайте також: Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію: інфографіка Міноборони
Теги: Білорусь російські спортсмени Латвія спорт

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