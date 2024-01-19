Італійський суд пом'якшив покарання офіцеру ВМС, який шпигував для Росії

Вальтер Бйот за гроші передав секретну інформацію та документи співробітнику посольства РФ в Італії

У березні 2023 року військовий трибунал Риму засудив чоловіка до 30 років ув'язнення

Суд у Римі 19 січня визнав офіцера Військово-морських сил Італії Вальтера Бйота винним у шпигунстві й корупції через спробу передати посольству Росії секретні документи й засудив до 20 років позбавлення волі. Про це повідомляє Il Messaggero.

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Рішення у справі Бйота ухвалили після вироку суду першої інстанції – у березні 2023 року військовий трибунал Риму засудив чоловіка до 30 років ув'язнення. Злочинець за гроші передав секретну інформацію та документи співробітнику посольства РФ в Італії.

На нинішньому слуханні прокуратура вимагала для Бйота лише 18 років ув'язнення. Адвокат засудженого заявив, що вирок будуть оскаржувати в апеляції та, за потреби, в касації.

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Під час пред'явлення обвинувачення прокурор реконструював історію, посилаючись також на знімки, на яких Бйот фотографує екран офісного комп'ютера та низку документів на свій мобільний телефон.

Серед 19 документів, сфотографованих ним, були секретні документи НАТО – дуже конфіденційні й один цілком таємний.

За словами представника обвинувачення, «Бйот торгував секретними документами та продемонстрував високий ступінь невірності і злочинних здібностей, а також сумну корисливу вигоду».

Зазначимо, що з самого початку військова прокуратура Риму просила про довічне ув'язнення, однак судді визнали загальні пом'якшувальні обставини.

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Нагадаємо, що Австралія викрила та вислала з країни велику російську шпигунську групу, учасники якої видавали себе за дипломатів.

До слова, у Німеччині за шпигунство на користь Росії Затримано співробітника Федеральної розвідувальної служби Німеччини. Він мав передати ФСБ координати поставлених Україні Himars.