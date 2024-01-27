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Жінки в армії та призовний вік: депутат уточнив деталі «нової» мобілізації

Надія Карбунар
glavcom.ua
Жінки в армії та призовний вік: депутат уточнив деталі «нової» мобілізації
Жінок мобілізувати у Збройні сили України не планують
фото з відкритих джерел

На виконання вимог майбутнього законодавства про мобілізацію буде достатньо чоловіків

Серед чоловіків є достатньо мобілізаційного ресурсу для задоволення потреб Генерального штабу у захисті України від російської агресії, тому жінок мобілізувати у Збройні сили України не планують. Про це сказав народний депутат, заступник комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

Чернєв зазначив, що у законі про мобілізацію йдеться про чоловіків віком 27-60 років, а не громадян України загалом.

«Позиція президента, позиція нашого комітету і думаю, що у принципі, позиція більшості парламентарів полягає у тому, що не потрібно на сьогоднішній день додавати жінок до мобілізаційного ресурсу, тому що є у нас на сьогоднішній день достатньо мобілізаційного ресурсу саме серед чоловіків у віці 27-60 років або можливо, як пропонується у цьому законопроекті, зниження мобілізаційного віку до 25 років», – сказав Чернєв.

Він вважає, що на виконання вимог майбутнього законодавства про мобілізацію буде достатньо чоловіків, аби закрити потреби Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, у законопроєкті про мобілізацію передбачений призов жінок на службу не тільки до ЗСУ, а й оборонних підприємств.

До слова, кількість жінок у Збройних силах України за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тис., зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць. В Міноборони нагадали, що раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, але тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Раніше начальник служби зав’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише коли буде потреба. Фітьо додав, що жінки-медики завжди були військовозобов'язаними, тому для них нічого не змінилося. За його словами, майже всі жінки-медики мали свої військово-облікові документи.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.

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Теги: депутат Міноборони закон документи мобілізація Володимир Зеленський президент Єгор Чернєв фронт

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