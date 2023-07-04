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«Діяч світового рівня». Міністр часів Януковича розхвалив Зеленського

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Діяч світового рівня». Міністр часів Януковича розхвалив Зеленського
Володимир Зеленський унікально відповідає тому емоційно-політичному профілю, який виявився найбільш ефективним саме в цей час на зовнішній арені
фото з відкритих джерел

Грищенко: Треба віддати належне президенту Зеленському

Президент України Володимир Зеленський став першим главою держави, настільки популярним у світі. Політика такого рівня Україна ще не мала. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

Українська дипломатія робить все можливе, аби нести правду у світі, зважаючи на ті ресурси, що вона сьогодні має. Нині ми бачимо активну протидію російським спробам фальсифікувати події в ООН, у Європі. Зокрема, неабияку роль у висвітленні реальних подій в Україні та комунікації зі світом відіграє глава держави.

«Треба віддати належне президенту Зеленському – він є дуже популярним політичним діячем світового рівня, чого ми в Україні ніколи не мали. Він унікально відповідає тому емоційно-політичному профілю, який виявився найбільш ефективним саме в цей час на зовнішній арені. Але його зусиль було б недостатньо, якби Росія всіма своїми заявами та діями не показувала, що в Заходу нема іншого виходу, ніж підтримувати Україну, яка веде справедливу і виснажливу війну», – зауважив Грищенко.

На його думку, погодитися на ті умови, що висуває Росія, – означатиме зламати весь світовий устрій і відкривати ящик Пандори ще далі, що призведе до додаткових величезних витрат – і не тільки на оборону. Тому сьогодні треба допомагати нашим прихильникам в інших країнах переконувати тих, хто з політичних міркувань чи з невігластва виступає за якомога швидше перемирʼя. «Адже нікуди не поділися ті ж екологи, ізоляціоністи, класичні пацифісти та купа інших груп за інтересами, які дуже невдоволені, що їхні теми припинили бути в центрі уваги», – наголосив ексочільник МЗС.

Грищенко додав, що сьогодні провідні політики у більшості демократичних країн достатньо чітко стоять на позиції підтримки України, виходячи саме з того, як вони сприймають не стільки Україну, скільки Росію. «Ну як можна було розмовляти із Чингісханом, коли він уже зібрався на тебе нападати?» – сказав Грищенко.

До того ж зараз ключове питання – майбутні американські вибори. «Як я кажу своїм американським колегам: президента обираєте ви, а жити з вашим рішенням нам», – зазначив колишній міністр закордонних справ.

Раніше ексглава МЗС Грищенко розповів про «фішку» російської дипломатії.

До слова, впливовий рабин назвав Зеленського гордістю прогресивного людства.

Читайте також: Ексглава МЗС Костянтин Грищенко: Треба віддати належне Зеленському – такого рівня політика Україна не мала
Теги: дипломатія політика Володимир Зеленський Україна президент

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