Саміт НАТО. Україну візьмуть по частинах?

Деяких політиків лякає сценарій, що при вступу України до НАТО Росія автоматично оголошує війну Альянсу

Почитав трохи новин що до наших шансів отримати від НАТО швидку конкретику на саміті у Вільнюсі. Варіант Расмусена спочатку викликав непорозуміння. Що це значить – Україну можуть взяти у НАТО по частинах? Тобто Львів завтра, Франківськ за півроку, а Київ у перспективі? Але Україна єдина та неподільна. ЗСУ в нас єдині, як і Нацгвардія чи прикордонники – як це по частинах? Маячня. Але роз’яснення мене влаштувало. Відразу прийматимуть Україну, яку контролює законна влада. Якщо на той момент, наприклад, Донецьк буде окупований – його не рахують. Модель Західної та Східної Німеччини. Ок, логіка є.

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Далі – були застереження, що до позиції знов Німеччини. Мовляв – їх лякає сценарій, що при вступу України до НАТО росія автоматично оголошує війну Альянсу. А воювати військовий Альянс не має ніякого бажання. Замість НАТО нам мають запропонувати якусь гарантію безпеки. Одразу попереджаю – знов щось підписувати у Будапешті ми не станемо. Хоча як проміжний варіант гарантіях по миттєвим поставкам зброї і санкціям був би логічним. Здається, там ще не зрозуміли головного. Що росія воює не виходячи з логіки, а з можливостей. Були б сили воювати з НАТО – вже були б спроби щось таке зробити в країнах Балтії, чи у Польщі.

Я гадаю, доки керівництво росії вірили у «другу армію світу» – вони щось таке й планували. Але зробили помилку та пішли на ЕС через Бахмут та Авдіївку. І застрягли. Але пишуть, що американцям та нашим вдалося значно пом’якшити позицію Берліна. Уявляю, які процеси зараз йдуть у кулуарах та не виходять в публічний простір. Саміт обіцяє бути цікавим…