Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Саміт НАТО. Україну візьмуть по частинах?

glavcom.ua
Україна прагне опинитись в Альянсі
фото з відкритих джерел

Деяких політиків лякає сценарій, що при вступу України до НАТО Росія автоматично оголошує війну Альянсу

Почитав трохи новин що до наших шансів отримати від НАТО швидку конкретику на саміті у Вільнюсі. Варіант Расмусена спочатку викликав непорозуміння. Що це значить – Україну можуть взяти у НАТО по частинах? Тобто Львів завтра, Франківськ за півроку, а Київ у перспективі? Але Україна єдина та неподільна. ЗСУ в нас єдині, як і Нацгвардія чи прикордонники – як це по частинах? Маячня. Але роз’яснення мене влаштувало. Відразу прийматимуть Україну, яку контролює законна влада. Якщо на той момент, наприклад, Донецьк буде окупований – його не рахують. Модель Західної та Східної Німеччини. Ок, логіка є.

Далі – були застереження, що до позиції знов Німеччини. Мовляв – їх лякає сценарій, що при вступу України до НАТО росія автоматично оголошує війну Альянсу. А воювати військовий Альянс не має ніякого бажання. Замість НАТО нам мають запропонувати якусь гарантію безпеки. Одразу попереджаю – знов щось підписувати у Будапешті ми не станемо. Хоча як проміжний варіант гарантіях по миттєвим поставкам зброї і санкціям був би логічним. Здається, там ще не зрозуміли головного. Що росія воює не виходячи з логіки, а з можливостей. Були б сили воювати з НАТО – вже були б спроби щось таке зробити в країнах Балтії, чи у Польщі.

Я гадаю, доки керівництво росії вірили у «другу армію світу» – вони щось таке й планували. Але зробили помилку та пішли на ЕС через Бахмут та Авдіївку. І застрягли. Але пишуть, що американцям та нашим вдалося значно пом’якшити позицію Берліна. Уявляю, які процеси зараз йдуть у кулуарах та не виходять в публічний простір. Саміт обіцяє бути цікавим…

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: НАТО саміт Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна розпочалася у 2014 році, проте більшість це зрозуміла лише після 24 лютого
500 днів великої війни
8 липня, 14:59
Співачка висловила захоплення тишою та красою
Могилевська сфотографувалася на тлі квітучого поля
19 червня, 16:36
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
Україна отримає довгострокову допомогу від країн НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
18 червня, 12:42
Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба
Кулеба прокоментував заяви Пєскова щодо «демілітаризації» України
18 червня, 14:58
Пригожин замислився над тим, щоб взяти собі прізвище дружини
Продюсер Пригожин прокоментував ажіотаж навколо свого прізвища
25 червня, 18:45
На афіші фестивалю Лайма постає у жовто-блакитних окулярах
Назріває скандал. Канал 1+1 показуватиме концерт за участю російських артистів
27 червня, 13:13
На конференції Україна представить оцінки потреб та першочергові плани повоєнного відновлення
У Лондоні стартувала конференція з відновлення України
21 червня, 12:10
Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки готує звернення до правоохоронців
Військкомам усіх областей приготуватися. Рада ініціює масштабну перевірку
23 червня, 10:44
Етьєн де Понсен був призначений послом Франції в Україні указом президента Емманюеля Макрона в липні 2019 року
Посол Франції завершує дипломатичну місію в Україні
4 липня, 08:33

Кирило Сазонов

Саміт НАТО. Україну візьмуть по частинах?
Саміт НАТО. Україну візьмуть по частинах?
Кремль швидко переписує історію ПВК «Вагнера»
Кремль швидко переписує історію ПВК «Вагнера»
Чому заколот Пригожина не був інсценуванням
Чому заколот Пригожина не був інсценуванням
Звернення Путіна до народу. Пригожина оголосили ворогом
Звернення Путіна до народу. Пригожина оголосили ворогом
Свято крутих хлопців та дівчат. Що треба знати про Центр спецоперацій «А»
Свято крутих хлопців та дівчат. Що треба знати про Центр спецоперацій «А»
Росіяни не заслуговують на співчуття
Росіяни не заслуговують на співчуття

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Адвокат назвав найближчих людей Саакашвілі, які його зараз відвідують
13K
Пожежу на АЗС у Києві ліквідовано, постраждали троє чоловіків
9284
«Не пускайте Україну до НАТО». Як переконують Байдена: ключові аргументи
6366
Питанням тим, хто хоче обміняти частину території та суверенітет на мир
6326
Луценко пояснив, звідки ростуть проблеми генерала Залужного
5425
У батальйоні справний один танк: окупант скаржиться на відсутність техніки (перехоплення)

Новини

Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Сьогодні, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Сьогодні, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Вчора, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
8 липня, 06:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту