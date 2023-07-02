Відмова надати Україні членство у НАТО після війни буде самогубством для Європи – Кулеба
Дмитро Кулеба заявив, що вступ України до НАТО змусить Росії більше не повторювати збройну агресію
Україна повинна стати членом НАТО після завершення війни. В іншому випадку це буде самогубством для Європи. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба для Politico.
«Після закінчення війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО, оскільки це означатиме, що варіант війни залишиться відкритим», - сказав він.
Кулеба зазначив, що вступ України до НАТО змусить Росії більше не повторювати збройну агресію.
«Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому - взяти Україну в НАТО, тому що Росія більше не посміє повторити цей досвід», - наголосив міністр.
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перед самітом НАТО у Вільнюсі застеріг Німеччину від повторення помилок ексканцлерки Ангели Меркель, яка блокувала надання Плану дій щодо членства в НАТО Україні на саміті Альянсу в Бухаресті у 2008 році.
Нагадаємо, декілька країн близькі до того, щоб укласти угоду щодо надання гарантій безпеки для України до вступу в НАТО.
Зокрема міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна повинна мати можливість «пропустити» план дій щодо членства в НАТО на своєму шляху до вступу в Альянс.
До слова, президент Володимир Зеленський має намір особисто відвідати липневий саміт НАТО у Вільнюсі. Але станеться це лише за умови, що Україна отримає задовільний результат.
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