Відмова надати Україні членство у НАТО після війни буде самогубством для Європи – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що вступ України до НАТО змусить Росії більше не повторювати збройну агресію

Україна повинна стати членом НАТО після завершення війни. В іншому випадку це буде самогубством для Європи. Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба для Politico.

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«Після закінчення війни для Європи буде самогубством не прийняти Україну в НАТО, оскільки це означатиме, що варіант війни залишиться відкритим», - сказав він.

Кулеба зазначив, що вступ України до НАТО змусить Росії більше не повторювати збройну агресію.

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«Єдиний спосіб закрити двері для російської агресії проти Європи та євроатлантичного простору в цілому - взяти Україну в НАТО, тому що Росія більше не посміє повторити цей досвід», - наголосив міністр.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перед самітом НАТО у Вільнюсі застеріг Німеччину від повторення помилок ексканцлерки Ангели Меркель, яка блокувала надання Плану дій щодо членства в НАТО Україні на саміті Альянсу в Бухаресті у 2008 році.

Нагадаємо, декілька країн близькі до того, щоб укласти угоду щодо надання гарантій безпеки для України до вступу в НАТО.

Зокрема міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна повинна мати можливість «пропустити» план дій щодо членства в НАТО на своєму шляху до вступу в Альянс.

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До слова, президент Володимир Зеленський має намір особисто відвідати липневий саміт НАТО у Вільнюсі. Але станеться це лише за умови, що Україна отримає задовільний результат.