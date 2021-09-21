США ліквідували в Сирії одного з ватажків «Аль-Каїди»

Військові США нанесли удар поблизу міста Ідліб

Військові США завдали удару поблизу міста Ідліб у Сирії. У Штатах повідомили, що був ліквідований один із ватажків терористичної організації «Аль-Каїда». Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

«Удар біля Ідліба завдали по високопоставленому лідеру «Аль-Каїди». За попередніми оцінками, удар досяг своєї мети. Поки що немає підстав вважати, що є втрати серед цивільного населення», – сказав Кірбі.

Безпілотник завдав удару по автомобілю на території Сирії. В автомобілі їхали троє терористів «Аль-Каїди».

До слова, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нейтралізацію французькими збройними силами лідера «Ісламської держави» у Великій Сахарі Аднана Абу Валіда АС-Сахрауї.

Нагадаємо, наприкінці серпня військові США ліквідували бойовика ІДІЛ в Афганістані.

До слова, нещодавно СБУ затримала на Одещині терориста «Ісламської держави».

Також поліція Туреччини затримала одного з найближчих соратників ексватажка ІДІЛ.