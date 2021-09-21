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    США ліквідували в Сирії одного з ватажків «Аль-Каїди»

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    Удар біля міста Ідліб завдали по високопоставленому лідеру &laquo;Аль-Каїди&raquo; - США ліквідували в Сирії одного з ватажків «Аль-Каїди»
    Удар біля міста Ідліб завдали по високопоставленому лідеру «Аль-Каїди»
    Фото з відкритих джерел

    Військові США нанесли удар поблизу міста Ідліб

    Військові США завдали удару поблизу міста Ідліб у Сирії. У Штатах повідомили, що був ліквідований один із ватажків терористичної організації «Аль-Каїда». Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

    «Удар біля Ідліба завдали по високопоставленому лідеру «Аль-Каїди». За попередніми оцінками, удар досяг своєї мети. Поки що немає підстав вважати, що є втрати серед цивільного населення», – сказав Кірбі.

    Безпілотник завдав удару по автомобілю на території Сирії. В автомобілі їхали троє терористів «Аль-Каїди».

    До слова, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нейтралізацію французькими збройними силами лідера «Ісламської держави» у Великій Сахарі Аднана Абу Валіда АС-Сахрауї.

    Нагадаємо, наприкінці серпня військові США ліквідували бойовика ІДІЛ в Афганістані.

    До слова, нещодавно СБУ затримала на Одещині терориста «Ісламської держави».

    Також поліція Туреччини затримала одного з найближчих соратників ексватажка ІДІЛ.

    Теги: ІДІЛ США військові безпілотник
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    США ліквідували в Сирії одного з ватажків «Аль-Каїди»