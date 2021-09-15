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    Є імовірність нових терактів «Аль-Каїди» в США – американська розвідка

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    США не виключають нових терактів - Є імовірність нових терактів «Аль-Каїди» в США – американська розвідка
    США не виключають нових терактів
    Фото з відкритих джерел

    «Аль-Каїда» може відновити свій потенціал

    Американська розвідка вважає, що відповідальна за теракти 11 вересня терористична організація «Аль-Каїда» може відновити свій потенціал. Цьому буде сприяти збереження влади талібів в Афганістані. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

    Американські розвідники у своїх оцінках загроз для нацбезпеки зазначили, що вже через рік-два «Аль-Каїда» може почати організацію нових терактів на території Сполучених Штатів.

    «За найбільш обережними прогнозами, «Аль-Каїді», ймовірно, знадобиться від одного до двох років для створення певного потенціалу, щоби щонайменше становити загрозу нашій країні», – сказав директор розвідуправління Пентагону Скотт Беррієр.

    Спецслужби США вже почали відстежувати діяльність «Аль-Каїди» після того, як вона відновила свою присутність в Афганістані.

    Нагадаємо, лідер «Аль-Каїди» Айман аль-Завахірі з'явився на відео, присвяченому 20-й річниці терактів 11 вересня, через місяці після появи чуток про його смерть.

    До слова, світ згадував трагічні події 11 вересня 2001 року, коли у США було здійснено наймасштабніший в історії людства терористичний акт.

    Теракт 11 вересня 2001 року в США – серія терористичних атак, під час яких терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні.

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    Теги: розвідка США Афганістан
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    Є імовірність нових терактів «Аль-Каїди» в США – американська розвідка