Є імовірність нових терактів «Аль-Каїди» в США – американська розвідка

«Аль-Каїда» може відновити свій потенціал

Американська розвідка вважає, що відповідальна за теракти 11 вересня терористична організація «Аль-Каїда» може відновити свій потенціал. Цьому буде сприяти збереження влади талібів в Афганістані. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Американські розвідники у своїх оцінках загроз для нацбезпеки зазначили, що вже через рік-два «Аль-Каїда» може почати організацію нових терактів на території Сполучених Штатів.

«За найбільш обережними прогнозами, «Аль-Каїді», ймовірно, знадобиться від одного до двох років для створення певного потенціалу, щоби щонайменше становити загрозу нашій країні», – сказав директор розвідуправління Пентагону Скотт Беррієр.

Спецслужби США вже почали відстежувати діяльність «Аль-Каїди» після того, як вона відновила свою присутність в Афганістані.

Нагадаємо, лідер «Аль-Каїди» Айман аль-Завахірі з'явився на відео, присвяченому 20-й річниці терактів 11 вересня, через місяці після появи чуток про його смерть.

До слова, світ згадував трагічні події 11 вересня 2001 року, коли у США було здійснено наймасштабніший в історії людства терористичний акт.

Теракт 11 вересня 2001 року в США – серія терористичних атак, під час яких терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні.