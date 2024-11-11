«Чиста видумка». Пєсков заперечив проведення розмови Путіна і Трампа

Про ймовірну розмову Трампа і Путіна повідомляло The Washington Post з посиланням на джерела

«Поки що якихось конкретних планів немає» – Пєсков про майбутню розмову Трампа та Путіна

Наразі немає конкретних планів організації телефонної розмови між російським диктатором Володимиром Путіним та новообраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив росЗМІ прес-секретар голови РФ Дмитро Пєсков.

«Хочу вас переадресувати до слів президента, сказаних на «Валдаї». Поки що якихось конкретних планів немає», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи не планує сам Путін ініціювати контакт із Трампом.

Також Пєсков спростував статтю американської газети The Washington Post, що Путін і Трамп нібито спілкувалися по телефону минулого тижня.

«Це найбільш наочний приклад якості інформації, яка публікується іноді у шановних виданнях. Це не відповідає дійсності. Це чиста вигадка, хибна інформація», – сказав речник російського диктатора. Водночас Пєсков додав, що Москва нібито бачить «побоювання Європи» у зв'язку з обранням Трампа очільником США.

Нагадаємо, Дональд Трамп уперше після перемоги на виборах поговорив із Володимиром Путіним. Він порадив російському президенту не загострювати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

За даними джерел, Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити «вирішення війни в Україні найближчим часом». Офіційно про розмову поки не повідомляла жодна зі сторін.

Трамп неодноразово стверджував, що після обрання президентом зможе «впродовж 24 годин» зупинити війну в Україні. Утім як саме – не уточнював. За даними ЗМІ, його «план миру» може передбачати замороження лінії фронту та відкладання амбіцій України щодо вступу до НАТО. В обмін на це США нададуть Україні велику кількість зброї.