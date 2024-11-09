Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ТЦК виписав повістку з помилками у прізвищі, чоловік уникнув мобілізації: на чий бік став суд?

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ТЦК виписав повістку з помилками у прізвищі, чоловік уникнув мобілізації: на чий бік став суд?
Суд допитав кількох військовослужбовців ТЦК. Вони підтвердили, що виписали повістку з помилкою і намагалися її виправити
фото: depositphotos.com

За висновками військово-лікарської комісії, обвинувачений придатний до служби у десантно-штурмових військах

Хмельницький міськрайонний суд визнав невинним та виправдав безробітного в ухиленні від мобілізації за недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, на початку листопада 2022 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатний до служби у десантно-штурмових військах. Того ж дня співробітники ТЦК виписали військовозобов’язаному «бойову» повістку, яка передбачала відправлення у військову частину. Однак у визначений день обвинувачений не прибув на збір без поважних причин.

У суді чоловік вини не визнав. Заявив, що не мав умислу ухилитись від мобілізації, оскільки прибув до ТЦК за телефонним дзвінком, без повістки. Там пройшов ВЛК і після проходження всіх лікарів отримав від військовослужбовців «бойову» повістку під підпис.

Як розповів обвинувачений, наступного дня після ВЛК почав збирати речі, зокрема, купив білизну, одяг, берці. Через день йому зателефонували з ТЦК і повідомили, що неправильно вказали прізвище обвинуваченого у «бойовій» повістці. Попросили під’їхати і одержати виправлений варіант. Однак обвинувачений відповів відмовою, послався, що займається збором речей для відправки у військо. Військовозобов’язаний зауважив: не прибув на пункт збору, оскільки повістка виписана не його прізвище і у разі, якби з ним щось сталося на полі бою, то «ні кому до цього не було б діла, за яким прізвищем його мали шукати родичі». І додав: коли розписувався за отримання повістки, не дивився на прізвище, оскільки надав працівникам ТЦК свої облікові документи.

Суд допитав кількох військовослужбовців ТЦК. Вони підтвердили, що виписали повістку з помилкою і намагалися її виправити.

Також Феміда допитала слідчого, який не міг пояснити обставини, що стали йому відомі під час реєстрації кримінального правопорушення за фактом ухилення від мобілізації.

Окремо суд дійшов висновків, що орган досудового розслідування не досліджував і не збирав докази щодо поважності і причини не прибуття до ТЦК обвинуваченого. Також не надано оцінку обставинам, що повістка була виписана на інше прізвище і що форма повістки не відповідає вимогам законодавства.

«Судом також встановлено, що виписана повістка і вручена працівниками територіального центру комплектування та соціальної політики була здійснена саме працівниками цього центру із помилкою… Дані обставини підтверджуються свідченнями допитаних судом свідків та дослідженими письмовими доказами. Саме груба помилка працівників ТЦК та їх дії не у відповідності до вимог «Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов`язаних» призвели до встановлених судом обставин та наслідків», – ідеться у виправдувальному вироку.

У підсумку Феміда наголосила, що у діях обвинуваченого відсутній прямий умисел на ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

Читайте також:

Теги: ТЦК мобілізація вирок #stoprussia Хмельницький ухилянти військові війна суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни захопили кілька населених пунктів
Ворог окупував три населені пункти поблизу Мирнограда – DeepState
11 жовтня, 00:27
Південнокорейська письменниця Хан Канг
Нобелівська лауреатка з літератури відмовилась від святкувань через Україну
12 жовтня, 16:53
Важкі бої йдуть біля Курахового
Карта бойових дій в Україні станом на 14 жовтня 2024 року
14 жовтня, 00:00
Журналіст повідомляв, що прокурор Хмельницької області Олексій Олійник купив групу інвалідності
Купив інвалідність? Прокурор Хмельниччини відреагував на звинувачення журналіста
17 жовтня, 09:10
Нардепка Євгенія Кравчук дала поради тим, хто хоче працювати в ЄС після вступу України
«Слуга народу» хоче обмежити право обиратися для чоловіків, що пересиджують війну за кордоном
25 жовтня, 15:15
Safari HG-105M
На озброєнні ЗСУ з’явиться вітчизняний дробовик «Сафарі» (фото)
28 жовтня, 14:34
Володимир Зеленський сказав, що для України важливо отримати запрошення приєднатися до НАТО
Зеленський назвав країну, яка допомагає Росії збільшити виробництво зброї
28 жовтня, 21:46
Головні події ночі 6 листопада
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
6 листопада, 07:15
Війська КНДР зіткнуться в Україні з багатьма проблемами
Британська розвідка повідомила, з якими труднощами зіткнуться війська КНДР в Україні
1 листопада, 22:48

Кримінал

ТЦК виписав повістку з помилками у прізвищі, чоловік уникнув мобілізації: на чий бік став суд?
ТЦК виписав повістку з помилками у прізвищі, чоловік уникнув мобілізації: на чий бік став суд?
Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів
Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів
Вищий антикорупційний суд відмовився закривати справу «Роттердам+»
Вищий антикорупційний суд відмовився закривати справу «Роттердам+»
На Кіровоградщині очільницю районної МСЕК викрито на хабарі
На Кіровоградщині очільницю районної МСЕК викрито на хабарі
Витер ноги об прапор України й увімкнув гімн СРСР. У Рівному затримано літнього чоловіка
Витер ноги об прапор України й увімкнув гімн СРСР. У Рівному затримано літнього чоловіка
Побиття хлопця у ресторані у Полтаві. ДБР затримало правоохоронця та двох «авторитетів»
Побиття хлопця у ресторані у Полтаві. ДБР затримало правоохоронця та двох «авторитетів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
354K
Маск зробив заяву про завершення війни в Україні
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
46K
Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2024
28K
ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
6682
Скандальний «закон про дрова» буде підписано? Шмигаль зробив заяву

Новини

Росіяни за добу 417 разів били по населених пунктах Запоріжжя
Сьогодні, 07:54
Росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів у семи регіонах
Сьогодні, 07:30
США дозволили відправити військових підрядників в Україну, вартість Bitcoin побила рекорд: головне за ніч
Сьогодні, 07:02
Цивільним українцям дозволили застосовувати під час війни зброю, яку вони знайшли і зареєстрували
Сьогодні, 06:18
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 9 листопада
Сьогодні, 06:00
Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW
Сьогодні, 05:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua