ТЦК виписав повістку з помилками у прізвищі, чоловік уникнув мобілізації: на чий бік став суд?

Суд допитав кількох військовослужбовців ТЦК. Вони підтвердили, що виписали повістку з помилкою і намагалися її виправити

За висновками військово-лікарської комісії, обвинувачений придатний до служби у десантно-штурмових військах

Хмельницький міськрайонний суд визнав невинним та виправдав безробітного в ухиленні від мобілізації за недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, на початку листопада 2022 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатний до служби у десантно-штурмових військах. Того ж дня співробітники ТЦК виписали військовозобов’язаному «бойову» повістку, яка передбачала відправлення у військову частину. Однак у визначений день обвинувачений не прибув на збір без поважних причин.

У суді чоловік вини не визнав. Заявив, що не мав умислу ухилитись від мобілізації, оскільки прибув до ТЦК за телефонним дзвінком, без повістки. Там пройшов ВЛК і після проходження всіх лікарів отримав від військовослужбовців «бойову» повістку під підпис.

Як розповів обвинувачений, наступного дня після ВЛК почав збирати речі, зокрема, купив білизну, одяг, берці. Через день йому зателефонували з ТЦК і повідомили, що неправильно вказали прізвище обвинуваченого у «бойовій» повістці. Попросили під’їхати і одержати виправлений варіант. Однак обвинувачений відповів відмовою, послався, що займається збором речей для відправки у військо. Військовозобов’язаний зауважив: не прибув на пункт збору, оскільки повістка виписана не його прізвище і у разі, якби з ним щось сталося на полі бою, то «ні кому до цього не було б діла, за яким прізвищем його мали шукати родичі». І додав: коли розписувався за отримання повістки, не дивився на прізвище, оскільки надав працівникам ТЦК свої облікові документи.

Суд допитав кількох військовослужбовців ТЦК. Вони підтвердили, що виписали повістку з помилкою і намагалися її виправити.

Також Феміда допитала слідчого, який не міг пояснити обставини, що стали йому відомі під час реєстрації кримінального правопорушення за фактом ухилення від мобілізації.

Окремо суд дійшов висновків, що орган досудового розслідування не досліджував і не збирав докази щодо поважності і причини не прибуття до ТЦК обвинуваченого. Також не надано оцінку обставинам, що повістка була виписана на інше прізвище і що форма повістки не відповідає вимогам законодавства.

«Судом також встановлено, що виписана повістка і вручена працівниками територіального центру комплектування та соціальної політики була здійснена саме працівниками цього центру із помилкою… Дані обставини підтверджуються свідченнями допитаних судом свідків та дослідженими письмовими доказами. Саме груба помилка працівників ТЦК та їх дії не у відповідності до вимог «Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов`язаних» призвели до встановлених судом обставин та наслідків», – ідеться у виправдувальному вироку.

У підсумку Феміда наголосила, що у діях обвинуваченого відсутній прямий умисел на ухилення від призову на військову службу під час мобілізації.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.