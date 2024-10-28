Поцілунки та обійми: дружина Трампа неочікувано з'явилась на мітингу

NYP: Меланія Трамп шокувала американців появою на мітингу чоловіка у Нью-Йорку

Дружина колишнього президента США і кандидата на виборах від Республіканської партії Дональда Трампа Меланія з'явилася на мітингу чоловіка в Нью-Йорку, чим вразила людей, що зібралися на ньому. Про це пише газета New York Post.

Колишня перша леді США вперше виступила на публіці у рамках передвиборчої кампанії республіканця. Сам Трамп вийшов на сцену, обійняв дружину та поцілував її в щоку.

«Ми раді, що до нас приєдналася моя красуня-дружина», – заявив Дональд під оплески та вигуки.

За словами журналістів, Меланія лише зрідка з'являється на приватних заходах. Дружина Трампа не виступала на публіці навіть після замаху на її чоловіка у Пенсільванії. Тоді вона обмежилася заявою.

Під час мітингу у Нью-Йорку Меланія звернула увагу на зниження якості життя у цьому місті за останні кілька років. Вона також висловила впевненість, що Трамп стане наступним президентом США. На думку Меланії, він поверне велич Нью-Йорку та всій Америці.

Нагадаємо, кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп виступив на мітингу в Madison Square Garden у Нью-Йорку, де його соратники розпочали захід з низки грубих і расистських висловлювань. Трамп сподівався використати цю знакову платформу для висловлення критики на адресу кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс. Проте штат востаннє підтримав республіканського кандидата на президентських виборах у 1984 році.