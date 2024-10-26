Території в обмін на мир. Кандидат у віцепрезиденти США зробив скандальну заяву про Україну

Соратник Трампа порадив Україні пвідмовитися від своїх територій в обмін на мир

Джей Ді Венс: «В українців немає ні людей, ні зброї, ні грошей»

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії Дональда Трампа Джей Ді Венс вважає, що Україна повинна відмовитися від своїх територій, щоб покласти край війні з Росією. Про це він заявив в етері телеканалу News Nation.

«Українцям доведеться прийняти це рішення... Вони вже занадто виснажені», – сказав політик.

Він заявив, що такі твердження вже прослизають у розмовах з українськими чиновниками, особливо в приватних.

«Вони починають говорити про це зараз. Вони кажуть, що це не може тривати вічно. У них немає людей, у них немає зброї, у них немає грошей», – вважає Венс.

Водночас він визнав, що Росія не повинна була нападати на Україну, але обидві сторони конфлікту «хочуть покласти край війні». І роль США, за його словами, полягає в тому, щоб запитати Росію і Україну, що їм потрібно, щоб потім «нав'язати справжню дипломатію».

"Україна повинна відмовитися від своїх територій, щоб покласти край війні з Росією"



Про це заявив кандидат у віцепрезиденти США від республіканської партії Дональда Трампа Джей Ді Венс в ефірі телеканалу News Nation. pic.twitter.com/6LOMjGXLjj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 26, 2024

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не обговорює з партнерами можливість отримання членства в НАТО в обмін на відмову від окупованих територій.

Раніше речник МЗС Георгій Тихий спростував інформацію Financial Times про Андрія Сибігу. У матеріалі йшлося, що міністр закордонних справ на приватних зустрічах на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку нібито обговорював територіальні компроміси задля досягнення миру.