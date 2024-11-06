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Юрій Сиротюк Громадсько-політичний діяч

Доля України у руках українців

glavcom.ua
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Майбутнє українців у наших руках
фото з відкритих джерел

«Результат виборів у США – це сигнал того, що нам все більше треба брати відповідальність на себе»

Доля України вирішуватиметься не в Москві, Брюсселі чи Вашингтоні, а нами на полі бою.

Я був вражений неадекватним висвітленням американських виборів в більшості українських ЗМІ, де аналітику підмінила відверта пропаганда і вболівання за одного кандидата, ніби від статей в жовтій грантовій пресі і справді залежала доля виборів за океаном.

Одного разу вже наступивши на ці граблі, активісти на зарплаті знову намагалися втягнути Україну в непотрібні розбірки.

Але ще більш вражений наскільки імпотентна частина мешканців країни (співгромадянами назвати їх важко) надіється на будь-кого окрім себе…

Результат виборів у США – це сигнал того, що нам все більше треба брати відповідальність на себе і орієнтуватися на власні сили.
Позиція союзників, а радше партнерів буде визначатися тим чи ми доведемо, що Україна актив, а не пасив, шанс, а не проблема.

Світу і передусім нам самим потрібна Велика Сильна Субʼєктна Україна – гарант і творець спокою в цій надважливій ділянці світу.

І це наша домашня робота.

Наш план перемоги, всі пункти якого криються в нас самих.

Закінчився час воювати одним пальчиком у півсили. Екзистенційні війни так не виграють.

Тому замість того, щоб добивати себе психологічною депресивною дилемою, яка політика союзників нам краща: «жах без кінця чи жахливий кінець», займімося «смертю ворогів». Це заспокоює найкраще…

Ну і звісно «Зробимо Україну Великою»…

Велика нація потребує великої Держави… ця держава перезаснується «з пожеж війни і полумʼя вогнів»…

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США війна Дональд Трамп Україна

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