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Пєсков відповів, чи вітатиме Путін президента «недружньої країни» Трампа

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пєсков відповів, чи вітатиме Путін президента «недружньої країни» Трампа
Дмитро Пєсков нагадав, що США є «недружньою країною» для Росії
фото: ТАСС

Пєсков заявив про відкритість Путіна до діалогу

Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо, чи планує Володимир Путін привітати Дональда Трампа з перемогою на виборах, але нагадав, що США є недружньою країною для Росії.

«Мені невідомо про плани президента вітати Трампа із виборами. Давайте не забувати, що йдеться про недружню країну, яка і прямо, і побічно залучена у війну проти нашої держави», – заявив журналістам представник Кремля.

У нього запитали, чи готовий Путін до телефонної розмови з Трампом, на що Пєсков заявив про відкритість Путіна до діалогу. 

Нагадаємо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 277 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США.

Напередодні кандидат у президенти США Дональд Трамп вже заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Політик наголосив, що перемагає в усіх ключових «хитких» штатах і нібито забезпечить собі 315 голосів виборників.

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президентка Молдови Майя Санду «не може вважатися лідером країни», оскільки більшість населення нібито голосувала не за неї.  За його словами, Росія нібито може «об'єктивно судити про ці вибори» на прикладі громадян Молдови, які голосували із РФ. Через те, що їм «не надали можливості використовувати свій голос», результати виборів «вважати чистими неможливо», переконаний Пєсков. Водночас він сказав, що ці «вибори не були ні демократичними, ні чесними».

МЗС Молдови розцінює заяву Кремля про те, що Майя Санду не перемогла на виборах президента, як продовження зловмисного втручання у внутрішні справи Молдови. У зовнішньополітичному відомстві Молдови відкинули заяву Пєскова, наголосивши, що вибори «відповідали всім національним та міжнародним стандартам, що підтверджується попередніми звітами міжнародних місій спостерігачів за виборами». 

Речник уряду Молдови Даніел Воде приніс дзеркало на конференцію для преси, яка відбулася після засідання кабінету міністрів 6 листопада. Коментуючи реакцію Кремля на результати виборів президента в Молдові, Воде запропонував російській владі подивитися на себе у дзеркало.

Варто нагадати, шо Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили «перевибори» російського диктатора Володимира Путіна та закликає не вважити їх легітимними. Про це йдеться на сайті Європарламенту. В ухваленій резолюції європарламентарі закликають країни-члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати російських «виборів», оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними. 

Парламентарі наголосили, що єдиною метою цієї імітації процесу волевиявлення було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії і війну проти України.

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Теги: росія США путін Дональд Трамп вибори у США Дмитро Пєсков

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