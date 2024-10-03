Майбутня розмова між Шольцом та Путіним: Пєсков зробив заяву
За словами речника Путіна, Берлін поки не подавав запитів на дзвінок кремлівському диктатору
Німеччина не надавала запитів про телефонну розмову канцлера ФРН Олафа Шольца і очільника Кремля Володимира Путіна. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
«Ні, не запитував», – відповів представник Кремля на запитання, чи були прохання про розмову з боку Берліна.
Як зазначив Пєсков, із грудня 2022 року непублічних контактів у Путіна з Шольцом також не було.
До грудня 2022-го Путін і Шольц протягом усього року регулярно проводили телефонні розмови. Останні очні переговори президента РФ і канцлера ФРН відбулися в лютому того самого року.
Нагадаємо, видання Die Zeit повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче напряму поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним. Телефонна розмова Шольца та Путіна запланована напередодні зустрічі G20 у Бразилії у листопаді. Однак офіційних анонсів дзвінка наразі немає.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі Росія не виявляє готовності до мирного врегулювання війни в Україні і продовжує свою агресію.
Як повідомлялося, однопартійці канцлера Німеччини Олафа Шольца приватно висловлюються за те, щоб замінити його в передвиборчому списку більш популярного політика.
До слова, у жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину. Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України.
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