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Майбутня розмова між Шольцом та Путіним: Пєсков зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Майбутня розмова між Шольцом та Путіним: Пєсков зробив заяву
До грудня 2022-го Путін і Шольц протягом усього року регулярно проводили телефонні розмови
фото з відкритих джерел

За словами речника Путіна, Берлін поки не подавав запитів на дзвінок кремлівському диктатору

Німеччина не надавала запитів про телефонну розмову канцлера ФРН Олафа Шольца і очільника Кремля Володимира Путіна. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

«Ні, не запитував», – відповів представник Кремля на запитання, чи були прохання про розмову з боку Берліна.

Як зазначив Пєсков, із грудня 2022 року непублічних контактів у Путіна з Шольцом також не було.

До грудня 2022-го Путін і Шольц протягом усього року регулярно проводили телефонні розмови. Останні очні переговори президента РФ і канцлера ФРН відбулися в лютому того самого року.

Нагадаємо, видання Die Zeit повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче напряму поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним. Телефонна розмова Шольца та Путіна запланована напередодні зустрічі G20 у Бразилії у листопаді. Однак офіційних анонсів дзвінка наразі немає.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі Росія не виявляє готовності до мирного врегулювання війни в Україні і продовжує свою агресію.

Як повідомлялося, однопартійці канцлера Німеччини Олафа Шольца приватно висловлюються за те, щоб замінити його в передвиборчому списку більш популярного політика.

До слова, у жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину. Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України.

Теги: Німеччина путін Олаф Шольц Дмитро Пєсков

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