Майбутня розмова між Шольцом та Путіним: Пєсков зробив заяву

До грудня 2022-го Путін і Шольц протягом усього року регулярно проводили телефонні розмови

За словами речника Путіна, Берлін поки не подавав запитів на дзвінок кремлівському диктатору

Німеччина не надавала запитів про телефонну розмову канцлера ФРН Олафа Шольца і очільника Кремля Володимира Путіна. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

«Ні, не запитував», – відповів представник Кремля на запитання, чи були прохання про розмову з боку Берліна.

Як зазначив Пєсков, із грудня 2022 року непублічних контактів у Путіна з Шольцом також не було.

До грудня 2022-го Путін і Шольц протягом усього року регулярно проводили телефонні розмови. Останні очні переговори президента РФ і канцлера ФРН відбулися в лютому того самого року.

Нагадаємо, видання Die Zeit повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче напряму поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним. Телефонна розмова Шольца та Путіна запланована напередодні зустрічі G20 у Бразилії у листопаді. Однак офіційних анонсів дзвінка наразі немає.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі Росія не виявляє готовності до мирного врегулювання війни в Україні і продовжує свою агресію.

Як повідомлялося, однопартійці канцлера Німеччини Олафа Шольца приватно висловлюються за те, щоб замінити його в передвиборчому списку більш популярного політика.

До слова, у жовтні президент США Джо Байден відвідає Німеччину. Під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України.