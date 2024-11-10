Особливо небезпечні. Фахівець зі зв'язку та РЕБ розповів про загрозу від термобаричних «шахедів»

Українські експерти вже нарахували пів десятка різних бойових систем у «шахедів»

Росіяни почали використовувати «шахеди» з термобаричною начинкою. У інтерв’ю «Главкому» фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов, відомий також під псевдонімом Флеш, пояснив, чому такі безпілотники є особливо небезпечними. За словами фахівця, термобаричний заряд при вибуху завдає людині баротравм, тобто вражає внутрішні органи, та акутравм, тобто шкодить органам слуху.

«Скільки їх використовується зараз, ми не можемо сказати, тому що орієнтуємося суто на уламки, чого недостатньо, аби робити висновки. Це не зовсім класичний «термобар», який описується у підручниках, але цей заряд близький до нього за принципом. Він працює за принципом великого об'ємного вибуху, коли поширюється вибухова речовина, а потім підпалюється і детонує», – сказав Сергій Бескрестнов.

За словами фахівця, дрони з такою начинкою несуть загрозу, наприклад, для наших електростанцій, у яких є захист від уламків. Такий заряд може впасти на територію станції з усією її інфраструктурою і об'ємно все це підірвати. Тобто не завдати шкоди двом трансформаторам, а спробувати максимально зіпсувати взагалі всю інфраструктуру.

«Це – своєрідний аналог російського «Сонцепьока», який здатний завдавати шкоду на великій площі. Якщо такий «термобар» потрапить у висотку, він швидко заповнить порожнини в перекриттях, і шкода може бути гіршою, ніж від звичайного «шахеда», – застеріг Флеш.

Нагадаємо, поява більшої кількості засобів РЕБ на фронті змушує придумувати нові дрони та використовувати їх у різних напрямах.

До слова, останнім часом росіяни використовують велику кількість дронів, щоб виснажити сили ППО в Києві. Це може свідчити про те, що скоро відбудеться ракетна атака на столицю.

Також фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов розповів, що з початку серпня росіяни почали застосовуватися дрони «Гербера». Це – дешеві безпілотники, у яких немає бойової частини, і завдання яких – лише заплутувати наші сили ППО.